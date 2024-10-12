Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
11 октября, 22:33

Больше не крошка: Панда Катюша набрала вес почти до 50 килограммов

Директор Акулова: Панда Катюша из Московского зоопарка весит уже 47 килограммов

Панда Катюша продолжает радовать сотрудников зоопарка и всех, кто следит за её развитием. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

Панда Катюша продолжает радовать сотрудников зоопарка и всех, кто следит за её развитием. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

Панда Катюша, обитающая в Московском зоопарке, стремительно набирает килограммы — на весах у неё отобразилось 47 килограммов. Этот результат был запечатлён на видео, опубликованном в телеграм-канале генерального директора зоосада Светланы Акуловой.

Панда Катюша из Московского зоопарка кушает морковку. Видео © Telegram / Светлана Акулова

«Морковка теперь наконец-то заслуженно заняла своё место на тренинге, как поощрение! А за что? За то, что Катюша показала вам свой вес!», — с энтузиазмом написала директор, комментируя достижение панды.

На кадрах видно, как панда спокойно сидит на весах и наслаждается предложенной сотрудниками зоопарка морковкой. Эти моменты стали не только частью её тренировки, но и показательным фактом роста и развития Катюши, вес которой стабильно увеличивается.

Теперь прогуляться по Московскому зоопарку можно онлайн
Теперь прогуляться по Московскому зоопарку можно онлайн

Как ранее сообщал Life.ru, маленькая панда Катюша постепенно привыкает к самостоятельной жизни и даже учится делать кувырки. Эти достижения малышка демонстрирует под пристальным наблюдением сотрудников зоопарка, которые с радостью делятся её успехами с посетителями. 24 августа Катюша отметила свой первый день рождения, который стал значимым событием для всего Московского зоопарка. В этот день москвичи и гости столицы поздравляли панду, видя, как она быстро растёт и развивается.

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • Животные
  • Интересное
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров