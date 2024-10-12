Больше не крошка: Панда Катюша набрала вес почти до 50 килограммов

Панда Катюша, обитающая в Московском зоопарке, стремительно набирает килограммы — на весах у неё отобразилось 47 килограммов. Этот результат был запечатлён на видео, опубликованном в телеграм-канале генерального директора зоосада Светланы Акуловой.

Панда Катюша из Московского зоопарка кушает морковку. Видео © Telegram / Светлана Акулова

«Морковка теперь наконец-то заслуженно заняла своё место на тренинге, как поощрение! А за что? За то, что Катюша показала вам свой вес!», — с энтузиазмом написала директор, комментируя достижение панды.

На кадрах видно, как панда спокойно сидит на весах и наслаждается предложенной сотрудниками зоопарка морковкой. Эти моменты стали не только частью её тренировки, но и показательным фактом роста и развития Катюши, вес которой стабильно увеличивается.