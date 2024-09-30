Подглядываем за пандами и капибарами: Теперь прогуляться по Московскому зоопарку можно онлайн

Наблюдать за животными Московского зоопарка теперь можно со своего телефона или компьютера. Трансляции из вольеров панды Катюши, капибар и других животных доступны на портале zoo.mos.ru с 7:30 до 21:00, сообщила пресс-служба столичного зверинца.

Милашка-рысь. Фото © Предоставлено Life.ru

«Теперь вы можете наблюдать за животными Московского зоопарка прямо из дома — в режиме онлайн! Камеры установлены в уличных и внутренних вольерах, и трансляция ведётся в реальном времени», — рассказала директор зоопарка Светлана Акулова.

Сурикаты с потомством. Фото © Предоставлено Life.ru

Царственная капибара отдыхает. Фото © Предоставлено Life.ru

Посетители портала смогут наблюдать за девятью вольерами. Дистанционно можно посмотреть на панд, медоедов, капибар и других обитателей. Нововведение связано с тем, что этом году Московский зоопарк празднует свой юбилей — ему исполнилось 160 лет. Помимо трансляций, в зоопарке модернизируют вольеры, завозят краснокнижных животных.

Величественные слоны. Фото © Предоставлено Life.ru