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30 сентября, 10:01

Подглядываем за пандами и капибарами: Теперь прогуляться по Московскому зоопарку можно онлайн

В Московском зоопарке запустили онлайн-трансляции из вольеров животных

Панды Катюша и Диндин. Фото © Предоставлено Life.ru

Панды Катюша и Диндин. Фото © Предоставлено Life.ru

Наблюдать за животными Московского зоопарка теперь можно со своего телефона или компьютера. Трансляции из вольеров панды Катюши, капибар и других животных доступны на портале zoo.mos.ru с 7:30 до 21:00, сообщила пресс-служба столичного зверинца.

Милашка-рысь. Фото © Предоставлено Life.ru

Милашка-рысь. Фото © Предоставлено Life.ru

«Теперь вы можете наблюдать за животными Московского зоопарка прямо из дома — в режиме онлайн! Камеры установлены в уличных и внутренних вольерах, и трансляция ведётся в реальном времени», — рассказала директор зоопарка Светлана Акулова.

Сурикаты с потомством. Фото © Предоставлено Life.ru

Сурикаты с потомством. Фото © Предоставлено Life.ru

Царственная капибара отдыхает. Фото © Предоставлено Life.ru

Царственная капибара отдыхает. Фото © Предоставлено Life.ru

Посетители портала смогут наблюдать за девятью вольерами. Дистанционно можно посмотреть на панд, медоедов, капибар и других обитателей. Нововведение связано с тем, что этом году Московский зоопарк празднует свой юбилей — ему исполнилось 160 лет. Помимо трансляций, в зоопарке модернизируют вольеры, завозят краснокнижных животных.

Величественные слоны. Фото © Предоставлено Life.ru

Величественные слоны. Фото © Предоставлено Life.ru

Орангутан Чапа из зоопарка начала утепляться вместе с москвичами
Орангутан Чапа из зоопарка начала утепляться вместе с москвичами

Наблюдать дистанционно можно и за пандой Катюшей, которая стала народной любимицей. Пандочка взрослеет и начинает познавать мир. Недавно она опрокинула свою маму на корягу и убежала от поучительного «кусь». А в День знаний Катюше подарили кубики с буквами, которые она сразу же принялась изучать.

Полина Никифорова
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