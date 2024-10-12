Что можно и что нельзя делать в Покровскую родительскую субботу 12 октября
Что делать и чего избегать на Покровскую родительскую субботу 12 октября? Life.ru делится традициями, которые помогут вам провести этот день правильно и с уважением.
Православный праздник 12 октября: что такое Родительская суббота. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Billion Photos
Покровская родительская суббота в 2024 году выпадает на 12 октября. Этот день отмечается православными верующими как особый день памяти усопших. Но что за праздник Покровская родительская суббота и почему это так важно?
История праздника Покровская родительская суббота
Что можно и что нельзя делать в Покровскую родительскую субботу. Фото © Azbyka
Покровская родительская суббота тесно связана с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается 14 октября. Традиция поминать усопших за пару дней до этого великого праздника уходит корнями в глубокую древность. И поэтому считается, что в Покровскую субботу открываются небеса — и молитвы за усопших имеют особую силу.
Как нужно проводить Покровскую родительскую субботу
Покровская родительская суббота — это не просто дата в календаре, а день, наполненный глубоким смыслом и традициями. Как же правильно провести его, чтобы почтить память усопших и не нарушить обычаев? Этим с Life.ru поделилась Ирина Борн — целитель, маг, экстрасенс.
Приметы на Родительскую субботу 12 октября
Молитвы и приметы Покровской родительской субботы. Фото © Freepik
Существует множество примет, связанных с этим днём:
- Если в Покровскую субботу пойдёт снег, зима будет ранней и холодной.
- Молитвы, произнесённые в этот день, особенно сильны и способны помочь душам усопших.
- Считается, что сны, увиденные в эту ночь, могут нести важные послания от предков.
Что нужно делать в Покровскую субботу
- Посетить храм. Начните день с посещения церкви, где проходят специальные поминальные службы. Это поможет настроиться на духовный лад.
- Поминать усопших. Зажгите свечу и помолитесь за тех, кто уже покинул этот мир. Ваши искренние слова и мысли будут услышаны.
- Посетить кладбище. Приведите в порядок могилы близких, принесите цветы, зажгите лампаду.
- Помолиться. Важно произнести молитвы за упокой душ усопших. Это может быть как общая молитва, так и личные слова, обращённые к покойным.
Некоторые приходы проводят обряд освящения воды, которую можно использовать для окропления могил. Это считается символом очищения и благословения.
Что нельзя делать в Родительскую субботу
Что нельзя делать в Покровскую родительскую субботу 12 октября. Фото © Freepik / gpointstudio
Конечно, в этот святой день есть и свои запреты. Вот некоторые из них.
- Шуметь и веселиться. Этот день посвящён памяти усопших, поэтому громкие празднования и вечеринки неуместны.
- Заниматься тяжёлым физическим трудом. Считается, что труд в этот день может привлечь неприятности.
- Оставлять мусор на кладбище. Уважайте место покоя усопших и поддерживайте чистоту.
- Приносить запрещённые предметы. Не следует брать на кладбище алкоголь или другие вещи, которые могут восприниматься как неуважение к памяти усопших.
Какую молитву читать в Родительскую субботу
Традиции Покровской родительской субботы 2024 года. Фото © ТАСС / Александр Артеменков
Если у вас нет возможности посетить храм, вы можете прочитать молитву дома: «Упокой, Господи, души усопших раб Твоих (имена), прости им вся согрешения вольная и невольная и даруй им Царствие Небесное».
Покровская родительская суббота 12 октября — важный день не только для памяти, но и для нашей духовной жизни. В этот день важно соединиться с предками через молитвы и обряды, помня, что они всегда остаются частью нашей жизни.