Что можно и что нельзя делать в Покровскую родительскую субботу 12 октября Что делать и чего избегать на Покровскую родительскую субботу 12 октября? Life.ru делится традициями, которые помогут вам провести этот день правильно и с уважением. 12 октября, 06:00 Православный праздник 12 октября: что такое Родительская суббота. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Billion Photos

Покровская родительская суббота в 2024 году выпадает на 12 октября. Этот день отмечается православными верующими как особый день памяти усопших. Но что за праздник Покровская родительская суббота и почему это так важно?

История праздника Покровская родительская суббота

Что можно и что нельзя делать в Покровскую родительскую субботу. Фото © Azbyka

Покровская родительская суббота тесно связана с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается 14 октября. Традиция поминать усопших за пару дней до этого великого праздника уходит корнями в глубокую древность. И поэтому считается, что в Покровскую субботу открываются небеса — и молитвы за усопших имеют особую силу.

Как нужно проводить Покровскую родительскую субботу

Покровская родительская суббота — это не просто дата в календаре, а день, наполненный глубоким смыслом и традициями. Как же правильно провести его, чтобы почтить память усопших и не нарушить обычаев? Этим с Life.ru поделилась Ирина Борн — целитель, маг, экстрасенс.

Приметы на Родительскую субботу 12 октября

Молитвы и приметы Покровской родительской субботы. Фото © Freepik

Существует множество примет, связанных с этим днём: Если в Покровскую субботу пойдёт снег, зима будет ранней и холодной.

Молитвы, произнесённые в этот день, особенно сильны и способны помочь душам усопших.

Считается, что сны, увиденные в эту ночь, могут нести важные послания от предков.

Что нужно делать в Покровскую субботу

Посетить храм. Начните день с посещения церкви, где проходят специальные поминальные службы. Это поможет настроиться на духовный лад.

Начните день с посещения церкви, где проходят специальные поминальные службы. Это поможет настроиться на духовный лад. Поминать усопших. Зажгите свечу и помолитесь за тех, кто уже покинул этот мир. Ваши искренние слова и мысли будут услышаны.

Зажгите свечу и помолитесь за тех, кто уже покинул этот мир. Ваши искренние слова и мысли будут услышаны. Посетить кладбище. Приведите в порядок могилы близких, принесите цветы, зажгите лампаду.

Приведите в порядок могилы близких, принесите цветы, зажгите лампаду. Помолиться. Важно произнести молитвы за упокой душ усопших. Это может быть как общая молитва, так и личные слова, обращённые к покойным.

Некоторые приходы проводят обряд освящения воды, которую можно использовать для окропления могил. Это считается символом очищения и благословения. Ирина Борн Целитель, маг, экстрасенс

Что нельзя делать в Родительскую субботу

Что нельзя делать в Покровскую родительскую субботу 12 октября. Фото © Freepik / gpointstudio

Конечно, в этот святой день есть и свои запреты. Вот некоторые из них. Шуметь и веселиться. Этот день посвящён памяти усопших, поэтому громкие празднования и вечеринки неуместны.

Этот день посвящён памяти усопших, поэтому громкие празднования и вечеринки неуместны. Заниматься тяжёлым физическим трудом. Считается, что труд в этот день может привлечь неприятности.

Считается, что труд в этот день может привлечь неприятности. Оставлять мусор на кладбище. Уважайте место покоя усопших и поддерживайте чистоту.

Уважайте место покоя усопших и поддерживайте чистоту. Приносить запрещённые предметы. Не следует брать на кладбище алкоголь или другие вещи, которые могут восприниматься как неуважение к памяти усопших.

Какую молитву читать в Родительскую субботу

Традиции Покровской родительской субботы 2024 года. Фото © ТАСС / Александр Артеменков

Если у вас нет возможности посетить храм, вы можете прочитать молитву дома: «Упокой, Господи, души усопших раб Твоих (имена), прости им вся согрешения вольная и невольная и даруй им Царствие Небесное».

Покровская родительская суббота 12 октября — важный день не только для памяти, но и для нашей духовной жизни. В этот день важно соединиться с предками через молитвы и обряды, помня, что они всегда остаются частью нашей жизни.

Авторы Сергей Трофимов