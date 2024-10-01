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1 октября, 09:51

Тест: С этими 10 задачками справится любой третьеклассник, но не каждый взрослый

Что такое синекдоха и сколько сантиметров в метре — эти знания многие взрослые растеряли между офисными кабинетами и чашками кофе, а что насчёт вас?

Ах, начальная школа — время, когда вы могли объяснить фотосинтез не моргнув глазом и уверенно делить в столбик. Но сегодня, где-то между изучением налогов и выбором нового пылесоса, некогда острые школьные знания могли улетучиться. Теперь пришло время проверить владение основами, которые знает любой школьник, — но помните, никаких калькуляторов, словарей и звонков старым учителям!

Мы подвергли испытанию ваши знания физических законов и литературных приёмов, а что насчёт столиц, островов и океанов? Попробуйте правильно ответить на эти 12 вопросов по географии, которые поставят в тупик каждого второго. Проверьте свою логику — эти советские загадки на внимательность и дедукцию решат только 2% населения, а вы в них входите?

Тест: Молодёжь не ответит и на 2/7. А сколько популярных в СССР слов помните вы?
Тест: Молодёжь не ответит и на 2/7. А сколько популярных в СССР слов помните вы?
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Коллаж © Life.ru. Фото © Freepik

Василиса Тихонова
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