Тест: С этими 10 задачками справится любой третьеклассник, но не каждый взрослый

Ах, начальная школа — время, когда вы могли объяснить фотосинтез не моргнув глазом и уверенно делить в столбик. Но сегодня, где-то между изучением налогов и выбором нового пылесоса, некогда острые школьные знания могли улетучиться. Теперь пришло время проверить владение основами, которые знает любой школьник, — но помните, никаких калькуляторов, словарей и звонков старым учителям!

Мы подвергли испытанию ваши знания физических законов и литературных приёмов, а что насчёт столиц, островов и океанов? Попробуйте правильно ответить на эти 12 вопросов по географии, которые поставят в тупик каждого второго. Проверьте свою логику — эти советские загадки на внимательность и дедукцию решат только 2% населения, а вы в них входите?