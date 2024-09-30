Самые крепкие ругательства, придуманные в СССР. Какое из них мы говорим до сих пор?

Как известно, советский гражданин должен был быть примером для подрастающих поколений и даже для недружественного Запада. В СССР осуждали разгульный образ жизни, тунеядство, вычурный внешний вид и, конечно, ругательства. Нельзя сказать, что в Советском Союзе вовсе не употребляли нецензурную лексику, ведь это не так, но порой её приходилось заменять чем-то более приличным, и тогда придумывали необычные выражения, которые отлично передают смысл происходящего. В этой статье Life.ru расскажет о шести крепких ругательствах, которые придумали в СССР.

«Политическая проститутка»

Почему в СССР нельзя было ругаться, но это всё равно делали. Фото © TACC / Борис Кавашкин

В СССР центральным звеном были идеология и приверженность партии. Некоторые политики были готовы на всё, чтобы добиться высоких постов, да и простые граждане нередко соглашались сотрудничать с властью для получения выгоды. Конечно, в обществе таких людей презирали и придумали для них вполне ясное определение — «политическая проститутка». Этот термин стал популярен ещё в конце 1930-х годов. Говорят, что его придумал и впервые произнёс сам Владимир Ильич Ленин, но достоверно это не известно. Сейчас это ругательство практически не используют.

«Блин»

Самое популярное ругательство современных российских граждан, которое используют и дети, и взрослые, — слово «блин». Оно появилось в конце 80-х годов и плотно вошло в обиход, ведь им заменяли другое нехорошее слово, в котором совпадает первая буква. Кто придумал такое замещение — неизвестно, скорее всего, оно стало «народным творчеством».

«Буржуй недорезанный»

Ругательства, которые придумали в СССР и используют до сих пор. Фото © ТАСС / Геннадий Хамельянин

Не секрет, что большинство людей в СССР жили скромно и были простыми рабочими. Интеллигенции после революции практически не осталось, но со временем она начала возрождаться, хотя простой народ превалировал над её числом. Обычные трудяги недолюбливали богатеев, ведь считали, что их деньги добыты нечестным путём. Советские граждане хотели жить в равных условиях, как это изначально и задумывалось. Именно поэтому ругательство «буржуй недорезанный» стало частенько использоваться в СССР.

«Отставной козы барабанщик»

В современном мире это ругательство может показаться просто набором слов, но в СССР у него было определённое значение. Эта фраза появилась ещё в дореволюционной России и означала людей, которые работают на низкоквалифицированных и низкооплачиваемых работах. Сейчас такой оборот слов уже давно не используют, но в СССР это ругательство считалось достаточно оскорбительным.

«Чёрт побери»

Как ругались в СССР? Фото © YouTube / Киноконцерн «Мосфильм»

Эта фраза вошла в обиход после выхода фильма «Бриллиантовая рука». В СССР люди часто обращались к чертям: «чёрт знает», «иди к чёрту», «какого чёрта», но так они всего лишь заменяли матерные ругательства, а не прибегали к помощи нечистой силы. Сейчас всё чаще можно услышать слово «хрен», но в Советском Союзе его тоже считали неприличным, поэтому употребляли крайне редко.

«Маркс твою Энгельс»

«Твою мать» — можно услышать от современного человека, но в СССР досаду и разочарование выражали по-другому. «Маркс твою Энгельс» — истинно советское ругательство, которое сейчас уже многие и не знают. Именно такое словосочетание появилось благодаря распространённой в то время идеологии от Маркса и Энгельса. Учёные точно не могли подумать, что в России их фамилиями заменят известное ругательство.