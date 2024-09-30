В РПЦ назвали «оболваниванием» веру в задравших прайс астрологов и магов

Дело в пропаганде астрологии, магов, включая телевидение, где показывают гороскопы, экстрасенсов. Люди верят в эту чепуху, потому что им 24\7 это вливают. Куда не зайди – вам обязательно расскажут, что ждёт Раков, Стрельцов и прочих животных. Серьёзный человек, который думает о том, что будет ещё и после смерти, и относится к Творцу серьёзно – он и молиться будет, и священнописания читать, и всё будет хорошо. Народ у нас доверчивый, им голову забивают, таких людей и оболванивают маги всякие.