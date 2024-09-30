В РПЦ назвали «оболваниванием» веру в задравших прайс астрологов и магов
Священник Островский – о повышении цен на услуги магов: Народ у нас доверчивый
Ценник на услуги тарологов и колдунов повысится на 100% из-за спроса. Обложка © freepik.com
Доверчивых россиян часто оболванивают маги и экстрасенсы. Так священник РПЦ, настоятель Георгиевского храма в Нахабино Павел Островский прокомментировал Life.ru новость о резком повышении цен на эзотерические услуги.
Дело в пропаганде астрологии, магов, включая телевидение, где показывают гороскопы, экстрасенсов. Люди верят в эту чепуху, потому что им 24\7 это вливают. Куда не зайди – вам обязательно расскажут, что ждёт Раков, Стрельцов и прочих животных. Серьёзный человек, который думает о том, что будет ещё и после смерти, и относится к Творцу серьёзно – он и молиться будет, и священнописания читать, и всё будет хорошо. Народ у нас доверчивый, им голову забивают, таких людей и оболванивают маги всякие.
Священник подчеркнул, что к церкви сегодня многие относятся просто как к месту решения проблем.
Напомним, ранее стало известно, что самое большое подорожание, которое не подвластно даже ФАС, наблюдается сегодня на рынке тарологов, колдунов, ведьм и других магов и эзотериков. Таких специалистов сейчас нанимают даже IT-комании, а на собеседованиях кандидата ждёт беседа с hr-тарологом.