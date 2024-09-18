Священник объяснил, как правильно подавать милостыню и почему это не всегда должны быть деньги
Священник Береговой: Милостыня – это не только деньги, но также помощь и молитва
Христианин даёт милостыню не ради себя, не ради других, а ради заповедей Христа. Обложка © Life.ru
Христианин даёт милостыню не ради себя, не ради других, а ради заповедей Христа. Об этом в беседе с Life.ru рассказал священник Владислав Береговой и объяснил, как правильно подавать нуждающимся.
Говоря о милостыне, нельзя не сказать о любви, потому что для христианина, любовь – это не только чувство, воспитание и действие. А милостыня – это форма нашей любви.
Он советует просто подавать тому, кто нуждается, а не выбирать. Главное убедиться, что человек не мошенник. А Господь примет любую милостыню, даже поданную пьянице, говорит Береговой.
Пьяницы – тоже люди, которым нужна одежда и еда, они не от хорошей жизни пьяницы. С одной стороны, такого человека нужно пожалеть, а с другой — давай ему то, что он не пропьёт: еду, лекарства. Да, это сложнее, чем дать деньги, и проще пройти и ничего не дать, чем идти в магазин и покупать. В жаркое время года бездомным очень нужна вода, в холодное время года – чай, кофе. Когда ты помогаешь человеку в том, в чём себе сам никогда не отказываешь – это значит, полюбить ближнего.
Также священник советует подавать столько, сколько позволяют ваши финансы. А если их нет — можно помочь трудом, утешить словом, помолиться или просто подумать хорошее об этом человеке.
А ранее священник рассказал, что в православии сожительство без брака считается грехом. Он рассказал верующим, как быть, если один из партнёров не хочет официального брака и венчания.