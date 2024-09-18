Священник объяснил, как правильно подавать милостыню и почему это не всегда должны быть деньги

Пьяницы – тоже люди, которым нужна одежда и еда, они не от хорошей жизни пьяницы. С одной стороны, такого человека нужно пожалеть, а с другой — давай ему то, что он не пропьёт: еду, лекарства. Да, это сложнее, чем дать деньги, и проще пройти и ничего не дать, чем идти в магазин и покупать. В жаркое время года бездомным очень нужна вода, в холодное время года – чай, кофе. Когда ты помогаешь человеку в том, в чём себе сам никогда не отказываешь – это значит, полюбить ближнего.