Священник объяснил, зачем поминать усопших на 3-й, 9-й и 40-й день

После того как человек уходит на тот свет, наиболее важными являются третий, девятый и сороковой день. Согласно православным верованиям, в это время происходят определённые изменения в теле и душе, рассказал священник Александр Ермолин.

На дзен-канале «Торжество православия» священнослужитель объяснил, что на третий день — тело умершего покидает душа, на девятый — испускает дух, на 40-й — тело полностью перестаёт существовать. Это также важно и для скорбящих по усопшему, которые постепенно учатся жить по-новому после утраты.

«Православным христианам абсолютно необходимо быть похороненными после их смерти, чтобы вернуть их тела обратно на Землю. Они верят, что душа в конечном итоге воссоединяется с телом на Страшном суде, поэтому любые альтернативные погребальные обряды, такие как кремация, категорически запрещены религией», — пишет дзен-канал.