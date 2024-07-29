Как узнать, за какой нераскаянный грех вас преследуют несчастья: Советы батюшки Священник РПЦ предупредил, что нераскаянный грех грозит христианам болезнями 29 июля, 12:25 нераскаянный грех угрожает верующим болезнями. Обложка © freepik

Человек может часто болеть, если за его плечами остались грехи, в которых он не раскаялся. Об этом пишет дзен-канал "Святые места", побеседовав со священниками РПЦ. Там подчёркивается, что не бывает абсолютно безгрешных людей, поэтому нужно уметь критично относиться к своим поступкам.

"Чтобы узнать, какой нераскаянный грех есть у вас, надо проводить духовную работу, следить за собой, записывать свои грехи, иметь список грехов. Потому что без этого списка мы не можем нормально вспомнить все грехи, их очень много у нас. И каяться в грехах своих", — говорится в материале.

Там утверждается, что Бог посылает человеку испытания и болезни, если хочет добиться от него духовного роста и признания собственных ошибок. Только искреннее раскаяние направляет страждущего к спасению. Священник подчеркнул, что Бог вовсе не мститель, а помощник, потому что через болезни христианин может открыть для себя ответы на многие вопросы.

Также батюшка предупредил, что часто люди бросают посещение храмов и молитвы, как только исцеляются, но это неправильно, так как даже пребывая в полном здравии нельзя забывать о Боге и следует продолжать посещать церковные службы, исповедоваться, причащаться и молиться.

Ранее сообщалось, что в последнее время молодые родители всё чаще откладывают религиозное таинство на более поздний срок, когда ребёнок сможет сам выбрать веру. Однако священники считают, что даже если повзрослевший крещёный решит сменить вероисповедание, то это будет его осознанное решение, а в детстве основы духовного воспитания должны заложить родители.

Авторы Татьяна Миссуми