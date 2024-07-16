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16 июля, 15:55

В РПЦ не нашлось места дискуссии о "побивании жён"

РПЦ выступает против насилия в семье, поэтому дискуссия о том, как правильно "побивать жену" для православных верующих не актуален. Об этом журналистам рассказал зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он отметил, что верующие супруги призваны жить в любви и согласии, стараясь избегать между собой конфликтов.

"Если же конфликт произошел, то супруги призваны сообща искать выход из него, руководствуясь не модными лозунгами о борьбе с семейным насилием, а желанием сохранить семью", — добавил собеседник "Газеты.Ru".

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Ранее резонанс вызвало интервью с имамом казанской мечети "Ирек" Тимуром Камаевым на портале "Татар Информ". В нём он допустил такую практику пересечения конфликта как "побивание" — мол, если женщина не слушает супруга, можно нанести ей несколько незначительных ударов, но не чтобы травмировать, а чтобы она поняла, что "делает что-то не так". Сейчас интервью с Камаевым уже удалено. А представитель Духовного управления мусульман Татарстана твёрдо заявил, что Коран не допускает рукоприкладства.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / GoncharGonchar

Алексей Берковиц
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