В РПЦ не нашлось места дискуссии о "побивании жён"
РПЦ выступает против насилия в семье, поэтому дискуссия о том, как правильно "побивать жену" для православных верующих не актуален. Об этом журналистам рассказал зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Он отметил, что верующие супруги призваны жить в любви и согласии, стараясь избегать между собой конфликтов.
"Если же конфликт произошел, то супруги призваны сообща искать выход из него, руководствуясь не модными лозунгами о борьбе с семейным насилием, а желанием сохранить семью", — добавил собеседник "Газеты.Ru".
Ранее резонанс вызвало интервью с имамом казанской мечети "Ирек" Тимуром Камаевым на портале "Татар Информ". В нём он допустил такую практику пересечения конфликта как "побивание" — мол, если женщина не слушает супруга, можно нанести ей несколько незначительных ударов, но не чтобы травмировать, а чтобы она поняла, что "делает что-то не так". Сейчас интервью с Камаевым уже удалено. А представитель Духовного управления мусульман Татарстана твёрдо заявил, что Коран не допускает рукоприкладства.
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