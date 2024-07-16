В РПЦ не нашлось места дискуссии о "побивании жён"

РПЦ выступает против насилия в семье, поэтому дискуссия о том, как правильно "побивать жену" для православных верующих не актуален. Об этом журналистам рассказал зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он отметил, что верующие супруги призваны жить в любви и согласии, стараясь избегать между собой конфликтов.

"Если же конфликт произошел, то супруги призваны сообща искать выход из него, руководствуясь не модными лозунгами о борьбе с семейным насилием, а желанием сохранить семью", — добавил собеседник "Газеты.Ru".