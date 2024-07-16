ДУМ Татарстана отреагировало на видео про "битье жён": Коран этого не допускает
ДУМ Татарстана отреагировало на видео про "битье жён": Коран этого не допускает. Обложка © Freepik.com/rawpixel-com
Коран не допускает рукоприкладства — так представитель Духовного управления мусульман Татарстана отреагировал на распространившийся в Сети видеоролик о "битье жён". В ДУМ посоветовали ознакомиться с полной версией видеоподкаста, часть из которого телеграм-каналы вырвали из контекста.
Так, ранее агентство "Татар-информ" опубликовало интервью с имамом из Казани Тимуром Камаевым, в котором он разрушает миф о том, что мусульманину дозволено бить жену. В видео он несколько раз подчёркивает, что избивать супругу нельзя ни в коем случае. Тем не менее ряд телеграм-каналов выложили этот ролик под заголовками "как правильно бить жену".
"Рекомендуем ознакомиться с полной версией видеоподкаста. В нём говорится о недопустимости рукоприкладства, о том, что избивание и причинение физического и морального вреда кому-либо – грех в исламе, и что женщинам, оказавшимся жертвами домашнего насилия, следует за помощью обращаться к хазратам и в полицию", — цитирует РИА "Новости" представителя ДУМ Татарстана.
А ранее Life.ru рассказывал о дискуссии относительно ношения никабов, которая развернулась в России. Никаб — традиционный женский головной убор, который закрывает лицо, оставляя только узкую прорезь для глаз. В основном он изготавливается из ткани чёрного цвета. Никаб появился в доисламские времена, но в современности его носят практически только те мусульманки, которые считают его лучшим видом хиджаба. Ранее ношение никаба временно запретили в двух регионах РФ — Дагестане и Карачаево-Черкесии.