ДУМ Татарстана отреагировало на видео про "битье жён": Коран этого не допускает

Коран не допускает рукоприкладства — так представитель Духовного управления мусульман Татарстана отреагировал на распространившийся в Сети видеоролик о "битье жён". В ДУМ посоветовали ознакомиться с полной версией видеоподкаста, часть из которого телеграм-каналы вырвали из контекста.

Так, ранее агентство "Татар-информ" опубликовало интервью с имамом из Казани Тимуром Камаевым, в котором он разрушает миф о том, что мусульманину дозволено бить жену. В видео он несколько раз подчёркивает, что избивать супругу нельзя ни в коем случае. Тем не менее ряд телеграм-каналов выложили этот ролик под заголовками "как правильно бить жену".

"Рекомендуем ознакомиться с полной версией видеоподкаста. В нём говорится о недопустимости рукоприкладства, о том, что избивание и причинение физического и морального вреда кому-либо – грех в исламе, и что женщинам, оказавшимся жертвами домашнего насилия, следует за помощью обращаться к хазратам и в полицию", — цитирует РИА "Новости" представителя ДУМ Татарстана.