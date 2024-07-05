Во втором регионе России запретили ношение никабов
Муфтият Карачаево-Черкесии объявил о временном запрете ношения никабов
В Карачаево-Черкесии духовное управление мусульман приняло решение запретить ношение никаба. Об этом сказано в соответствующем указе. Информацию подтвердил муфтий КЧР Исмаил Хаджи Бердиев.
"Муфтият Карачаево-Черкесии решил запретить ношение никаба в республике. По шариату ношение одежды, полностью скрывающей лицо, не предусмотрено", — пояснил Бердиев в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что решение было принято в целях безопасности и только на время, пока не будут устранены выявленные угрозы и до принятия нового богословского заключения.
До этого такой же запрет ввели в Дагестане. Муфтия региона поддержали многие представители мусульманской общины. Свою остроту тема приобрела в России после того, как председатель Совета по правам человека при Президенте РФ Валерий Фадеев поддержал на законодательном уровне запрет на никабы в РФ.
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