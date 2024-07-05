Во втором регионе России запретили ношение никабов

В Карачаево-Черкесии духовное управление мусульман приняло решение запретить ношение никаба. Об этом сказано в соответствующем указе. Информацию подтвердил муфтий КЧР Исмаил Хаджи Бердиев.

"Муфтият Карачаево-Черкесии решил запретить ношение никаба в республике. По шариату ношение одежды, полностью скрывающей лицо, не предусмотрено", — пояснил Бердиев в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что решение было принято в целях безопасности и только на время, пока не будут устранены выявленные угрозы и до принятия нового богословского заключения.