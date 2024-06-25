"Не свойственно кавказским народам": Глава Дагестана выступил против ношения никабов
Глава Дагестана Меликов: Ношение никабов не свойственно кавказским народам
Руководитель Дагестана Сергей Меликов выступил против ношения никаба в регионе. По его словам, эту одежду, несвойственную кавказским народам, могут использовать с недобрыми намерениями.
"Лично я против ношения никаба <...>. Это одежда, несвойственная для кавказских народов, даёт возможность за платками скрываться мужчинам, а женщинам проносить запрещённые предметы. С точки зрения террористической безопасности я тоже против", — указал Меликов в ходе выступления на сессии Народного собрания.
Ранее муфтий Волгоградской области Бата Кифах Мохамад также выступил против ношения никабов. В Священном Писании ислама ничего не говорится о том, что женщины должны закрывать лицо одеждой, указал он.
Напомним, дискуссия вокруг ношения никабов в России разгорелась после того, как председатель Совета по правам человека при Президенте РФ Валерий Фадеев выступил за запрет на законодательном уровне. Он объяснил свою позицию стремлением избежать факторов, которые повышают угрозу экстремизма. На это высказывание отреагировал глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов. По его словам, ношение никаба никогда не было традицией российских мусульман, так что эти ограничения не нарушали бы права верующих. Исламовед Роман Силантьев в свою очередь заявил, что в этом вопросе можно давать оценки в критериях уместности/неуместности, но никак не в критериях моральности, традиционности.
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