"Не свойственно кавказским народам": Глава Дагестана выступил против ношения никабов

"Лично я против ношения никаба <...>. Это одежда, несвойственная для кавказских народов, даёт возможность за платками скрываться мужчинам, а женщинам проносить запрещённые предметы. С точки зрения террористической безопасности я тоже против", — указал Меликов в ходе выступления на сессии Народного собрания.

Напомним, дискуссия вокруг ношения никабов в России разгорелась после того, как председатель Совета по правам человека при Президенте РФ Валерий Фадеев выступил за запрет на законодательном уровне. Он объяснил свою позицию стремлением избежать факторов, которые повышают угрозу экстремизма. На это высказывание отреагировал глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов. По его словам, ношение никаба никогда не было традицией российских мусульман, так что эти ограничения не нарушали бы права верующих. Исламовед Роман Силантьев в свою очередь заявил, что в этом вопросе можно давать оценки в критериях уместности/неуместности, но никак не в критериях моральности, традиционности.