Мусульманский портал разъяснил нюансы дискуссии вокруг никаба

Никаб не является религиозной одеждой, и потому вообще никак шариатом не регулируется. Об этом пишут корреспонденты мусульманского информационного портала Islam News, напомнившие, что нормы шариата содержат в себе нравственные требования к внешнему виду мусульман, однако не имеет никакого религиозного значения то, какой вид одежды при этом используется, какого он покроя, формы и цвета.

По этому поводу, говорится в материале, недавно высказывался муфтий Чеченской Республики Салах хаджи Межиев. Он заявлял, что полностью закрывают лицо только в арабских странах, так как для них никаб является традиционной одеждой, не имеющей никакого отношения к шариату.

Журналисты напомнили, что глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев, который также является автором предложения запретить в России ношение никаба, сообщал о необходимости введения данной меры, исходя из соображений безопасности. Также они рассказали, что депутат нижней палаты российского парламента Даванков в пояснительной записке к поступившему в Госдуму документу заявил, что "во многих странах мира распространён запрет на ношение никаба, хиджаба и иной религиозной одежды". По словам авторов, после допущенной Даванковым терминологической путаницы последовали заявления священнослужителей с ошибочными выводами.

"Никаб не является "исламской одеждой", это одежда ряда южных племен из доисламских времён. А хиджаб не только не является "религиозной одеждой" или "религиозной атрибутикой", но и конкретной одеждой вообще", — сказано в материале.