Мусульманский портал разъяснил нюансы дискуссии вокруг никаба
Islam News: Никаб не является "мусульманской одеждой"
Девушка в хиджабе и женщина в никабе. Обложка © Коллаж Life.ru / unsplash / Raamin ka / unsplash / أخٌفيالله
Никаб не является религиозной одеждой, и потому вообще никак шариатом не регулируется. Об этом пишут корреспонденты мусульманского информационного портала Islam News, напомнившие, что нормы шариата содержат в себе нравственные требования к внешнему виду мусульман, однако не имеет никакого религиозного значения то, какой вид одежды при этом используется, какого он покроя, формы и цвета.
По этому поводу, говорится в материале, недавно высказывался муфтий Чеченской Республики Салах хаджи Межиев. Он заявлял, что полностью закрывают лицо только в арабских странах, так как для них никаб является традиционной одеждой, не имеющей никакого отношения к шариату.
Журналисты напомнили, что глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев, который также является автором предложения запретить в России ношение никаба, сообщал о необходимости введения данной меры, исходя из соображений безопасности. Также они рассказали, что депутат нижней палаты российского парламента Даванков в пояснительной записке к поступившему в Госдуму документу заявил, что "во многих странах мира распространён запрет на ношение никаба, хиджаба и иной религиозной одежды". По словам авторов, после допущенной Даванковым терминологической путаницы последовали заявления священнослужителей с ошибочными выводами.
"Никаб не является "исламской одеждой", это одежда ряда южных племен из доисламских времён. А хиджаб не только не является "религиозной одеждой" или "религиозной атрибутикой", но и конкретной одеждой вообще", — сказано в материале.
Напомним, дискуссия на эту тему разгорелась после того, как председатель Совета по правам человека при Президенте РФ Валерий Фадеев поддержал на законодательном уровне запрет на никабы в РФ. Он объяснил свою позицию стремлением избежать факторов, которые повышают угрозу экстремизма. На это высказывание отреагировал глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов. По его словам, ношение никаба никогда не было традицией российских мусульман, так что эти ограничения не нарушали бы права верующих. Исламовед Роман Силантьев в свою очередь заявил, что в этом вопросе можно давать оценки в критериях уместности/неуместности, но никак не в критериях моральности, традиционности.