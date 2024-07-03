В Дагестане временно запретили никабы
Муфтият Дагестана объявил о временном запрете на ношение никабов
В Дагестане вводится временный запрет на ношение никаба до устранения "выявленных угроз и нового богословского заключения". Об этом объявил заместитель муфтия республики Абдулла Салимов в специальном видеообращении.
Обращение муфтията о запрете никаба. Видео © Telegram / Муфтият РД
"Муфтий, ссылаясь на обращение Министерства по национальной политике и делам религий, в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населения республики, и на основании вынесенного заключения отдела фетв, объявляет о временном запрете на ношение никабов", — объяснил Салимов.
Он добавил, что такая мера будет оставаться в силе "до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения".
Напомним, что свою остроту тема приобрела в России после того, как председатель Совета по правам человека при Президенте РФ Валерий Фадеев поддержал на законодательном уровне запрет на никабы в РФ. На его слова отреагировал глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов. По его мнению, ношение никаба — это часть культуры других народов, а российские мусульмане такой традиции не имели. Глава Дагестана Сергей Меликов также отметил, что кавказским народам несвойственен обычай ношения никаба. Он добавил, что это также даёт возможность проносить под одеждой запрещённые предметы, повышая угрозу безопасности населения. Муфтий Дагестана пообещал в ближайшее время издать фетву о никабах. 2 июля отдел фетв муфтията Дагестана вынес решение, что оснований для всеобщего запрета не видит.