В Дагестане временно запретили никабы

Напомним, что свою остроту тема приобрела в России после того, как председатель Совета по правам человека при Президенте РФ Валерий Фадеев поддержал на законодательном уровне запрет на никабы в РФ. На его слова отреагировал глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов. По его мнению, ношение никаба — это часть культуры других народов, а российские мусульмане такой традиции не имели. Глава Дагестана Сергей Меликов также отметил, что кавказским народам несвойственен обычай ношения никаба. Он добавил, что это также даёт возможность проносить под одеждой запрещённые предметы, повышая угрозу безопасности населения. Муфтий Дагестана пообещал в ближайшее время издать фетву о никабах. 2 июля отдел фетв муфтията Дагестана вынес решение, что оснований для всеобщего запрета не видит.