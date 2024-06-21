Узбекистанец появился на базаре в никабе и женской одежде и получил 15 суток

В Узбекистане мужчину арестовали на 15 суток за ношение никаба и женской одежды. Об этом проинформировали журналистов в пресс-службе Ташкентского городского суда. Обвиняемому 21 год. Он появлялся в неподобающем виде на одном из местных базаров, а при задержании оказал сопротивление.

"Обвиняемому назначено наказание — 15 суток административного ареста и штраф в размере десяти базовых расчётных величин (около 23 тысяч рублей)", — сообщили о его судьбе в суде.

На допросе обвиняемый пояснил, что женской одеждой интересовался с детства и нарядился не для того, чтобы кого-то эпатировать или оскорбить, а в надежде на то, что его не узнают. По каким признакам его всё-таки вычислили в толпе и задержали, не сообщается.