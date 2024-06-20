В Таджикистане официально запретили носить "чуждые национальной культуре" хиджабы

Таджикистанский лидер Эмомали Рахмон в четверг, 20 июня, подписал 35 законов, которые касаются, в частности, упорядочения торжеств и обрядов, ответственности родителей за воспитание детей и запрета на ввоз, продажу и ношение "чуждой национальной культуре" одежды. Местные СМИ уточнили, что речь идёт в том числе о хиджабе.

За несоблюдение правил грозит штраф. Сообщается, что соответствующий закон приняли после сообщений о наказании за публичное ношение хиджаба и призывах к женщинам носить его как платок. Ношение никаба было запрещено ранее. Кроме того, в Таджикистане запретили детские гуляния "идгардак" в дни мусульманских праздников.

"Законы направлены на защиту ценностей национальной культуры, предотвращение суеверий, расточительности при проведении торжеств и обрядов, повышение духовности и социально-экономического уровня народа Таджикистана, а также защиту прав и свобод ребёнка", — отметили, в свою очередь, в пресс-службе главы государства.