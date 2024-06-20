В Таджикистане официально запретили носить "чуждые национальной культуре" хиджабы
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон о запрете ношения хиджаба
Таджикистанский лидер Эмомали Рахмон в четверг, 20 июня, подписал 35 законов, которые касаются, в частности, упорядочения торжеств и обрядов, ответственности родителей за воспитание детей и запрета на ввоз, продажу и ношение "чуждой национальной культуре" одежды. Местные СМИ уточнили, что речь идёт в том числе о хиджабе.
За несоблюдение правил грозит штраф. Сообщается, что соответствующий закон приняли после сообщений о наказании за публичное ношение хиджаба и призывах к женщинам носить его как платок. Ношение никаба было запрещено ранее. Кроме того, в Таджикистане запретили детские гуляния "идгардак" в дни мусульманских праздников.
"Законы направлены на защиту ценностей национальной культуры, предотвращение суеверий, расточительности при проведении торжеств и обрядов, повышение духовности и социально-экономического уровня народа Таджикистана, а также защиту прав и свобод ребёнка", — отметили, в свою очередь, в пресс-службе главы государства.
Тем временем в России развернулась дискуссия по поводу никаба. Председатель Совета по правам человека при Президенте РФ Валерий Фадеев поддержал на законодательном уровне запрет на их ношение в стране. Он объяснил свою позицию стремлением избежать факторов, которые повышают угрозу экстремизма. На это отреагировал глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов. По его словам, ношение никаба никогда не было традицией российских мусульман, поэтому подобные ограничения не нарушали бы права верующих. Исламовед Роман Силантьев, в свою очередь, заявил, что в этом вопросе можно давать оценки в критериях уместности/неуместности, но никак не в критериях моральности, традиционности.