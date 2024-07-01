В Дагестане в ближайшие дни введут религиозный запрет на ношение никаба

Муфтият Дагестана издаст фетву — богословское заключение — о запрете никаба. Об этом заявил муфтий республики Ахмад Абдулаев, выступая на встрече с общественниками.

"Муфтият Дагестана издаст в ближайшее время фетву о запрете никаба", — сказал он.

Ранее против ношения никаба высказался глава Дагестана Сергей Меликов. Он указал на несвойственность этого предмета одежды для народов Кавказа. Более того, он позволяет мужчинам выдавать себя за женщин и проносить запрещённые предметы.