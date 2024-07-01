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1 июля, 13:22

В Дагестане в ближайшие дни введут религиозный запрет на ношение никаба

Муфтий Абдулаев: В Дагестане вынесут фетву о запрете никаба

Женщины в никабах, Саудовская Аравия. Обложка © ТАСС / Zuma / Joel Marklund

Женщины в никабах, Саудовская Аравия. Обложка © ТАСС / Zuma / Joel Marklund

Муфтият Дагестана издаст фетву — богословское заключение — о запрете никаба. Об этом заявил муфтий республики Ахмад Абдулаев, выступая на встрече с общественниками.

"Муфтият Дагестана издаст в ближайшее время фетву о запрете никаба", — сказал он.

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Ранее против ношения никаба высказался глава Дагестана Сергей Меликов. Он указал на несвойственность этого предмета одежды для народов Кавказа. Более того, он позволяет мужчинам выдавать себя за женщин и проносить запрещённые предметы.

Матвей Константинов
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