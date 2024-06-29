Глава СК Бастрыкин предложил запретить ношение никабов в России

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин выступил за запрет ношения никабов на территории нашей страны. Свою позицию он озвучил на Международном молодёжном юридическом форуме в Петербурге.

"Это задача Госдумы — принять закон, запрещающий то, о чём вы говорите", — сказал он в ответ на вопрос посетителя форума о допустимости такой одежды в стране, его слова приводит РБК.