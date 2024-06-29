Глава СК Бастрыкин предложил запретить ношение никабов в России
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин выступил за запрет ношения никабов на территории нашей страны. Свою позицию он озвучил на Международном молодёжном юридическом форуме в Петербурге.
"Это задача Госдумы — принять закон, запрещающий то, о чём вы говорите", — сказал он в ответ на вопрос посетителя форума о допустимости такой одежды в стране, его слова приводит РБК.
По словам главы ведомства, даже власти стран Центральной Азии запрещают носить никабы, поэтому и нам подобную норму стоит принять в срочном порядке.
Как рассказывал Life.ru, дискуссия вокруг ношения никабов в нашей стране разгорелась после того, как с соответствующим предложением выступил председатель Совета по правам человека при Президенте РФ Валерий Фадеев. Глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов заявлял, что ношение никаба никогда не было традицией российских мусульман, так что эти ограничения не нарушали бы права верующих. А исламовед Роман Силантьев отметил, что в этом вопросе можно давать оценки в критериях уместности/неуместности, но никак не в критериях моральности, традиционности. Против ношения никабов также выступили Волгоградский муфтий Мохамад и глава Дагестана Меликов.
ТАСС / Олег Елков