Муфтият Дагестана не стал запрещать никаб
Отдел фетв муфтията Дагестана не нашёл оснований для всеобщего запрета никаба
Женщины в никабе. Обложка © Pixabay / jusch
Отдел фетв муфтията Дагестана не видит оснований для всеобщего запрета никаба. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале муфтията республики.
"После тщательного анализа шариатских текстов в рамках четырёх мазхабов отдел фетв РД не видит достаточных оснований для вынесения решения о всеобщем запрете никаба", — заявил руководитель отдела фетв Ахмед-Хаджи Исаев.
Помимо того, там сообщили, что из соображений безопасности в некоторых случаях может быть введён локальный запрет на ношение этой формы одежды. В то же время там добавили, что подобные ограничения должны быть продиктованы внешними факторами и нести временный характер.
Напомним, что 1 июля муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев, выступая на встрече с общественниками, поднимал эту тему. Тогда он сообщал, что муфтият республики издаст фетву — богословское заключение — о запрете никаба.
Дискуссия вокруг ношения никабов в России разгорелась после того, как председатель Совета по правам человека при Президенте РФ Валерий Фадеев выступил за запрет на законодательном уровне. Он объяснил свою позицию стремлением избежать факторов, которые повышают угрозу экстремизма. На это высказывание отреагировал глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов. По его словам, ношение никаба никогда не было традицией российских мусульман, так что эти ограничения не нарушали бы права верующих. Исламовед Роман Силантьев в свою очередь заявил, что в этом вопросе можно давать оценки в критериях уместности/неуместности, но никак не в критериях моральности, традиционности.