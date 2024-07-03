Муфтият Дагестана не стал запрещать никаб

Отдел фетв муфтията Дагестана не видит оснований для всеобщего запрета никаба. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале муфтията республики.

"После тщательного анализа шариатских текстов в рамках четырёх мазхабов отдел фетв РД не видит достаточных оснований для вынесения решения о всеобщем запрете никаба", — заявил руководитель отдела фетв Ахмед-Хаджи Исаев.

Помимо того, там сообщили, что из соображений безопасности в некоторых случаях может быть введён локальный запрет на ношение этой формы одежды. В то же время там добавили, что подобные ограничения должны быть продиктованы внешними факторами и нести временный характер.

Напомним, что 1 июля муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев, выступая на встрече с общественниками, поднимал эту тему. Тогда он сообщал, что муфтият республики издаст фетву — богословское заключение — о запрете никаба.