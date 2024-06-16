Исламовед объяснил снижение числа мусульман в мечетях Москвы Исламовед Силантьев: Причина полупустых мечетей в Москве — миграционная политика 16 июня, 16:36 Мусульмане в Москве. Обложка © Сергей Савостьянов/ТАСС

В Москве резко уменьшилось количество посетителей мечетей, несмотря на празднование мусульманами священного дня Курбан-байрам. Исламовед Роман Силантьев в интервью телеграм-каналу "Ценности.рф" объяснил это ужесточением в стране миграционной политики.

"После "Крокуса" у нас число мигрантов сократилось, а те, кто остался, на такие массовые мероприятия ходить стали меньше, так как в стране идёт вектор на резкое ужесточение миграционной политики. Думаю, многие уедут, не дожидаясь новых строгих мер", — сказал он.

Ранее глава Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин, в ведении которого находится крупнейшая в столице Соборная мечеть, уже отмечал наметившуюся тенденцию. Он объяснил её отпусками и летом. Однако Силантьев с ним не согласен, ведь раньше мечети всегда были полны народом вне зависимости от сезона.

"Дело в том, что Равиль Гайнутдин — это муфтий мигрантов, коренных мусульман у него минимальное количество, так как он заполонил все мечети мигрантами и даже имамов набирает из них", — отметил Силантьев.

По его словам, российские мусульмане, например татары, уже чувствуют себя притеснёнными из-за мигрантов. Они бы, возможно, хотели слушать проповеди в мечетях на татарском, но ведь это не поймут приезжие в нашу страну представители ислама, полагает Силантьев.

Напомним, миллионы мусульман по всей России начали сегодня отмечать один из двух главных праздников ислама — Курбан-байрам. Президент России Владимир Путин поздравил их с этим событием и отметил вклад исламской общины в единение народа, развитие диалога между представителями разных наций и религий.

Авторы Татьяна Миссуми