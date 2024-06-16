Миллионы мусульман по всей России отмечают Курбан-байрам
Горожане во время намаза около Московской соборной мечети в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам. Обложка © Сергей Савостьянов / ТАСС
Миллионы мусульман по всей России начали сегодня отмечать один из двух главных праздников ислама — Курбан-байрам. Ид аль-адха, или праздник жертвоприношения, знаменует завершение обрядов хаджа — паломничества к священным местам ислама в Саудовскую Аравию.
Празднование будет длиться с 16 по 18 июня включительно. В чём смысл праздника Курбан-байрам, для чего в этот день режут барана и что категорически не рекомендуется делать 16 июня 2024 года, читайте в специальном материале Life.ru.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником — Курбан-байрамом. Он отметил вклад исламской общины в единение народа, развитие диалога между представителями разных наций и религий.
Напомним, что распространение ислама на территории Российской Федерации началось в VIII веке вместе с арабским завоеванием Дербента (находится на территории современного Дагестана). В настоящее время ислам в России исповедуют более 15 миллионов граждан страны.