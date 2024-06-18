Священники ответили, стоит ли крестить ребёнка в раннем детстве

По старинной русской традиции детей крестили на третий день после рождения. Стоит ли сегодня придерживаться таких правил, рассказали священники РПЦ.

"Для родителей, считающих себя православными, крещение ребёнка после рождения является неотъемлемой частью религиозного воспитания подобно тому, как после детского сада ребёнок идёт в школу. Обязанность воцерковления чада лежит также и на крёстных родителях", — пишет РИА "ФедералПресс" со ссылкой на дзен-канал "Православная вера".

В последнее время молодые родители всё чаще откладывают религиозное таинство на более поздний срок, когда ребёнок сможет сам выбрать веру. Однако священники считают, что даже если повзрослевший крещёный решит сменить вероисповедание, то это будет его осознанное решение, а в детстве основы духовного воспитания должны заложить родители.