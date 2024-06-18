"Это из другой оперы": Священник объяснил, почему христианам не стоит медитировать
Священник Береговой: Христианство несовместимо с медитативными практиками
Несмотря на внешнее сходство молитвы и медитации, это совершенно разные практики с непохожими целями и принципами. Если первое представляет собой диалог, обращение к Богу или его святым, то второе — внутренний монолог человека, объяснил священнослужитель Владислав Береговой.
По словам церковного просветителя, в медитации отсутствует какое-либо личное обращение. С помощью неё человек пытается привести себя в равновесное эмоциональное состояние, максимально расслабиться и испытать безразличие к действительности. Молящийся же, напротив, максимально сосредоточен на смысле произносимых слов, так как ожидает ответа от Всевышнего. А если молиться бездумно, механически, — не избежать нарушений психики, предостерёг священник.
"Разница, друзья мои, очевидна. Христианство несовместимо ни с какими медитативными практиками. Также прошу не путать медитацию с релаксацией. Слушать спокойную музыку и зажигать аромасвечи — это из другой оперы", — написал Береговой в Telegram-канале.
Молитва является мощнейшим средством для борьбы с четырьмя опасными грехами, которые мешают духовному росту. Речь идёт о сомнении в Боге, отчаянии, тщеславии и обольщении бесами, рассказывал Life.ru.
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