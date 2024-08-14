"Небеса открывают": Православным назвали время суток, когда молитва самая сильная Священники РПЦ рассказали, что после полуночи молитва верующих самая сильная 14 августа, 11:28 Молитва прихожан. Обложка © freepik

Чтобы молитва возымела действие как можно быстрее и была услышана, следует обращаться к Господу или к своему Ангелу Хранителю с полуночи до трёх часов ночи. Об этомговорится в дзен-канале "Торжество православия" со ссылкой на священников РПЦ.

"Небеса открывают с 00 до 3 часов. Но немногие знают, что очень ценно молиться в это время. Именно в эти часы нечисть наиболее активна. С 2 до 3 у нечисти просыпается так называемый "пик агрессии" ко христианам", — поясняется в материале.

Именно в это время чаще всего совершаются убийства, суициды, случаются аварии и другие трагедии, поэтому Богоматерь выходит к людям после полуночи, чтобы уберечь их от разгула нечисти, утверждается в статье. А значит верующим следует молиться в это время, чтобы уберечься от всего плохого и попросить прощения за грехи.

Особенно хорошо, по словам священников, читать молитву в ночь с субботы на воскресенье, обращаясь в Ангелу Хранителю, чтобы заручиться его поддержкой. Кроме того, верующим напомнили, что не стоит пренебрегать земными поклонами, а молиться перед иконами следует стоя.

Ранее Lif.ru писал, что человек может часто болеть, если за его плечами остались грехи, в которых он не раскаялся. Священники заверили, что не бывает абсолютно безгрешных людей, поэтому нужно уметь критично относиться к своим поступкам и при необходимости просить прощения.

Авторы Татьяна Миссуми