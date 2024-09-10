В РПЦ высказались о сожительстве без брака

Сожительство без брака считается грехом, предупредил священник Василий Листовой. Он рассказал православным верующим, как быть, если один из партнёров не хочет официального брака и венчания.

«Если вы правильно донесёте важность венчания для вас, то близкий человек вас поймёт. Быть может, он против дорогостоящей и пышной свадьбы. В таком случае никто не мешает просто расписаться, обвенчаться и обменяться кольцами, пусть даже серебряными», — приводит слова представителя РПЦ дзен-канал «Святые места».

Также Листовой отметил, что мужчина, который искренне любит, сам предложит женитьбу.