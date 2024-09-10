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10 сентября, 10:55

В РПЦ высказались о сожительстве без брака

Священник Листовой: Сожительство без брака считается грехом

Сожительство без брака считается грехом, предупредил священник Василий Листовой. Он рассказал православным верующим, как быть, если один из партнёров не хочет официального брака и венчания.

«Если вы правильно донесёте важность венчания для вас, то близкий человек вас поймёт. Быть может, он против дорогостоящей и пышной свадьбы. В таком случае никто не мешает просто расписаться, обвенчаться и обменяться кольцами, пусть даже серебряными», — приводит слова представителя РПЦ дзен-канал «Святые места».

Также Листовой отметил, что мужчина, который искренне любит, сам предложит женитьбу.

Таинство венчания: пошаговое руководство по выбору даты, церкви и платья
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А ранее Life.ru рассказывал о 9 вещах, которые ни в коем случае нельзя делать христианину на кладбище. Поминки — это не просто дань уважения усопшим, но и соблюдение определённых правил.

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Freepik / freepic.diller

Наталья Демьянова
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