На рынке колдунов наблюдается серьёзное подорожание

Самое большое подорожание в России, которое не подвластно даже ФАС, наблюдается на рынке тарологов, колдунов, ведьм и других потенциальных участников очередного сезона какого-нибудь популярного магического шоу. Таких специалистов сейчас нанимают даже IT-комании, а на собеседованиях кандидата ждёт беседа с hr-тарологом. Об этом рассказал Mash.

Почему цены магическим образом увеличиваются в два раза? Ответ — потому что колдуны могут себе это позволить. Спрос, несмотря на баснословный ценник, довольно велик. Снятие порчи и приворот в Сибири и европейской части России подорожали на 40-50%. Чакровая чистка с 9,5 тысячи рублей выросла в цене до 15 тысяч.