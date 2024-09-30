На рынке колдунов наблюдается серьёзное подорожание
Mash: Ценник на услуги тарологов и колдунов повысится на 100% из-за спроса
Самое большое подорожание в России, которое не подвластно даже ФАС, наблюдается на рынке тарологов, колдунов, ведьм и других потенциальных участников очередного сезона какого-нибудь популярного магического шоу. Таких специалистов сейчас нанимают даже IT-комании, а на собеседованиях кандидата ждёт беседа с hr-тарологом. Об этом рассказал Mash.
Почему цены магическим образом увеличиваются в два раза? Ответ — потому что колдуны могут себе это позволить. Спрос, несмотря на баснословный ценник, довольно велик. Снятие порчи и приворот в Сибири и европейской части России подорожали на 40-50%. Чакровая чистка с 9,5 тысячи рублей выросла в цене до 15 тысяч.
В IT-компаниях теперь для принятия на работу кандидаты беседуют с hr-тарологом. Айтишники утверждают, что сделано это ради креатива. Подготовиться к непростой беседе можно у другого таролога — консультация стоит 70 рублей за 1 минуту.
Довольно часто за колдунами следят правоохранительные органы. Так, ранее полиция вернула золотые украшения старушке, которая отдала их за снятие порчи. Колдунья утверждала, что если этого не сделать, бабушка умрёт через 21 день. А экстрасенс Алёна Полынь была арестована за неуплату налогов, экстремизм и оскорбления чувств верующих.