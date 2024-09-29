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29 сентября, 12:11

«Отдай или умрёшь через 21 день»: С красноярской бабушки сняли порчу и всё золото

В Красноярске мошенница выманила у пенсионерки золотые украшения за снятие порчи

Пенсионерка из Красноярска стали жертвой дерзкой мошенницы. Женщина шла по городу и спросила у прохожей, как пройти на улицу Озёрную. Однако вместо маршрута узнала о том, что ей якобы суждено умереть через 21 день от порчи. При этом собеседница назвалась ведьмой и заявила, что поможет старушке избавиться от страшного проклятия, передаёт регионального управление МВД.

Для «обряда исцеления» ведьме-мошеннице понадобились стакан с водой, яйцо и полотенце. Проведя «магический ритуал», она потребовала плату за свою работу. Так как денег у старушки не оказалось, расплачиваться ей пришлось золотыми цепочкой и кольцом общей стоимостью около 70 тысяч рублей.

О своём магическом «очищении» старушка долго не рассказывала — мошенница запретила ей говорить кому-либо о «совершённом таинстве». Однако обет молчания не спас «колдунью» от наряда полиции. Теперь ей грозит пять лет лишения свободы по статье «Мошенничество». Золото пенсионерке вернули обратно.

Отправленная в СИЗО ведьма Полынь продолжает разводить россиян на деньги
Отправленная в СИЗО ведьма Полынь продолжает разводить россиян на деньги

Ранее золотом за чистку своей ауры решила расплатиться жительница Омска. Она отправила интернет-ведьме шесть килограммов драгоценного металла на общую сумму 2,1 млн рублей.

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Freepik

Полина Никифорова
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