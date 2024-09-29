«Отдай или умрёшь через 21 день»: С красноярской бабушки сняли порчу и всё золото
В Красноярске мошенница выманила у пенсионерки золотые украшения за снятие порчи
Пенсионерка из Красноярска стали жертвой дерзкой мошенницы. Женщина шла по городу и спросила у прохожей, как пройти на улицу Озёрную. Однако вместо маршрута узнала о том, что ей якобы суждено умереть через 21 день от порчи. При этом собеседница назвалась ведьмой и заявила, что поможет старушке избавиться от страшного проклятия, передаёт регионального управление МВД.
Для «обряда исцеления» ведьме-мошеннице понадобились стакан с водой, яйцо и полотенце. Проведя «магический ритуал», она потребовала плату за свою работу. Так как денег у старушки не оказалось, расплачиваться ей пришлось золотыми цепочкой и кольцом общей стоимостью около 70 тысяч рублей.
О своём магическом «очищении» старушка долго не рассказывала — мошенница запретила ей говорить кому-либо о «совершённом таинстве». Однако обет молчания не спас «колдунью» от наряда полиции. Теперь ей грозит пять лет лишения свободы по статье «Мошенничество». Золото пенсионерке вернули обратно.
Ранее золотом за чистку своей ауры решила расплатиться жительница Омска. Она отправила интернет-ведьме шесть килограммов драгоценного металла на общую сумму 2,1 млн рублей.