Отправленная в СИЗО ведьма Полынь продолжает разводить россиян на деньги

Пока потомственная ведьма Алёна Полынь, арестованная по обвинению в экстремизме и оскорблении чувств верующих, сидит в СИЗО, её бизнес продолжает процветать. Как сообщает kp.ru, помощники колдуньи всё так же предлагают различные услуги с её участием. Кроме того, в самой Ивантеевке по-прежнему работает "Международный университет магии и колдовства "Ахогвартс", хозяйкой которого является Полынь. Правда, как оказалось, это обычный сувенирный магазин.

Особое внимание журналистов привлёк сайт "Империя сильнейших ведьм". Это интернет-магазин, через который любой может заказать проведение различных обрядов и даже полноценное посвящение в ведьмы. Например, курс из трёх вебинаров "Шаманские путешествия с Алёной Полынь" можно купить за 35 тысяч рублей, а за 7,9 тысячи рублей клиентов научат посещать другие миры. Также на сайте можно приобрести разные марафоны. На ближайшем таком ивенте всех желающих обещают научить "взращивать свою личность". При этом организаторы утверждают, что сама Полынь также будет присутствовать на марафоне по видеотрансляции. Цена вопроса — три тысячи рублей.