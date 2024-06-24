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Регион
24 июня, 03:27

Соседи арестованной Алёны Полынь не знали, что живут рядом с ведьмой

Участница "Битвы экстрасенсов" Алёна Полынь. Обложка © VK / Алёна Полынь

Участница "Битвы экстрасенсов" Алёна Полынь. Обложка © VK / Алёна Полынь

Потомственная ведьма Алёна Полынь, арестованная по обвинению в экстремизме и оскорблении чувств верующих, почти не общалась с соседями. Именно поэтому жильцы многоквартирного дома в подмосковной Ивантеевке даже не догадывались о "магической" деятельности колдуньи, выяснил корреспондент Kp.ru.

"Видела я, конечно, эту женщину. Но никто не знал, что она ведьма. А вы думаете, что она с клюкой должна ходить и чёрного кота на поводке таскать? Нет, ничего такого не было. С другими жильцами Полынь особо не общалась", — рассказала журналисту одна из соседок обвиняемой.

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О задержании участницы "Битвы экстрасенсов" стало известно 4 июня. Следком обвиняет потомственную ведьму в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Также Полынь уклонялась от уплаты налогов. Служители Фемиды отправили женщину в СИЗО, несмотря на её попытки вызвать сострадание потерей сознания в зале суда.

Илья Пушкарев
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