Соседи арестованной Алёны Полынь не знали, что живут рядом с ведьмой

Потомственная ведьма Алёна Полынь, арестованная по обвинению в экстремизме и оскорблении чувств верующих, почти не общалась с соседями. Именно поэтому жильцы многоквартирного дома в подмосковной Ивантеевке даже не догадывались о "магической" деятельности колдуньи, выяснил корреспондент Kp.ru .

"Видела я, конечно, эту женщину. Но никто не знал, что она ведьма. А вы думаете, что она с клюкой должна ходить и чёрного кота на поводке таскать? Нет, ничего такого не было. С другими жильцами Полынь особо не общалась", — рассказала журналисту одна из соседок обвиняемой.