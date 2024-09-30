Кошмар из детства: 6 самых нелепых и глупых злодеев из советских мультфильмов

Мультики — любимое занятие детей, но порой и взрослым хочется окунуться в сказку и поностальгировать. Одних героев мы вспоминаем с любовью, а другие кажутся нам странными. Вот, например, злодеи, почему они всегда проигрывают? Можно подумать, что это из-за того, что добро всегда должно побеждать зло. Но создатели детских мультиков и сказок чаще всего не наделяют негодяев нужными качествами, поэтому они не способны одержать победу. В этой статье Life.ru расскажет о шести нелепых и глупых злодеях из советских мультиков.

Бармалей из «Доктора Айболита»

Секреты создания мультфильма «Доктор Айболит». Фото © YouTube / Советские фильмы, спектакли и телепередачи

Бармалей является одним из самых странных и недалёких злодеев за всю историю детских мультиков. Тем не менее всеми любимая история про доктора Айболита не была бы такой красочной без отрицательного героя. Правда, в оригинальном произведении автор описывал Бармалея как сильного здоровяка, а в мультфильме его почему-то решили сделать карликом, очевидно, посчитав, что это будет смешно. Вышло, скорее, глупо и несуразно, но что есть, то есть.

Ткачиха, Повариха и Баба Бабариха из «Царя Салтана»

Злодеи из советского мультика о царе Салтане. Фото © YouTube / Мультфильмы

Глупость этих трёх злых дам поражает даже маленьких детей. Их планы казались не то чтобы непродуманными, а абсолютно лишёнными всякого смысла. Также зрителя удивляет то, что никто из женщин не подумал о возможных последствиях. Стоит отдать должное тому, что Ткачиху, Повариху и Бабу Бабариху нарисовали достаточно хорошо и буквально передали всю их сущность. Но хороших злодеев из них не получилось, зато добро снова победило.

Гингема из «Волшебника изумрудного города»

Ведьма Гингема из «Волшебника изумрудного города». Фото © YouTube / Советские фильмы, спектакли и телепередачи

Эта злая ведьма точно не может претендовать на статус хорошего злодея, ведь с ней даже не нужно было расправляться — она всё сделала своими руками. Умерла Гингема из-за собственной глупости, хотя в мультфильме говорили, что её стоит бояться, ведь злодейка очень умная и хитрая. Но это оказалось не так. Гингема появилась лишь на пару минут и больше не представляла опасности. Также стоит отметить её странную, но при этом действительно пугающую внешность и не самый приятный голос. Над образом создатели явно поработали лучше, чем над сюжетной линией героя.

Беладонна — «Фунтик»

Злодейка Беладонна из мультфильма «Фунтик». Фото © YouTube / Советский юмор

Беладонна прекрасно справляется с подкупом и наймом, ведь вместо неё всё делали бандиты и продажные полицейские. Также непонятны её цели, точнее, цель у неё одна — деньги. Вот только зачем идти на такие сложности, если и так владеешь огромным состоянием? Подтверждает её глупость развязка мультфильма, где Беладонну буквально обводят вокруг пальца, а она остаётся ни с чем. Тем не менее образ женщины подобран хорошо, но вызывает больше смеха, чем ужаса.

Снежная королева

Почему Снежная королева считается плохим злодеем. Фото © YouTube / Классика жанра

Снежная королева из одноимённого мультфильма выглядит достаточно устрашающе, вот только если разобрать все её действия, то можно понять, что она не такая уж жестокая, ну или просто глупа. С её силой колдунья могла запросто заморозить и Кая, и Герду, но почему-то выбрала более сложную игру. Также королева воткнула льдинку в глаз и сердце Кая, но совсем забыла про уши. Если бы злодейка была умнее, то запросто одолела бы двоих детей. Но тогда получилась бы неинтересная сюжетная линия. Однако важно понимать, что каждый поступок злодея должен быть оправдан и спланирован, иначе дети будут думать, что побеждать нехороших людей очень просто. Но ведь это не так.

Пираты из «Острова сокровищ»

«Остров сокровищ»: худшие злодеи из детских мультиков. Фото © YouTube / Советский юмор

Эти странные мужчины совсем не похожи на злых пиратов, скорее, они напоминают цирковых артистов. Над ними хочется постоянно смеяться, ведь их глупости нет предела, вот только зачем их такими сделали? Вероятнее всего, создатели пытались сохранить дружелюбную картинку и не нагружать мультфильм ужасными злодеями, хотя им не помешало бы сделать пиратов хоть чуточку умнее. Также остаются вопросы к их образам, ведь выглядят покорители морей очень странно и несуразно.