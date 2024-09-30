А как же Кологривый? Режиссёр Снежкин выбрал Хабенского на роль Жириновского

Роль основателя ЛДПР Владимира Жириновского в новом многосерийном фильме о политике может исполнить народный артист России Константин Хабенский. Об этом рассказал режиссёр Сергей Снежкин, известный по фильму «Похороните меня за плинтусом». Он заявил, что зачастую пишет сценарий специально под определённого актёра.

«Нужен актёрский уровень, актёрское качество. Константин Юрьевич уже вошёл в тот самый возраст, когда он уже может это делать. Скажем, несколько лет назад он мог делать Турбина (герой пьесы Михаила Булгакова «Дни Турбиных». — прим Life.ru), то бишь Булгакова. А сейчас он может делать Жириновского», — заявил режиссёр в интервью 78.ru.