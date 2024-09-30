А как же Кологривый? Режиссёр Снежкин выбрал Хабенского на роль Жириновского
Режиссёр: Роль Жириновского в новом сериале может сыграть Хабенский
Константин Хабенский и Владимир Жириновский. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян, Михаил Климентьев
Роль основателя ЛДПР Владимира Жириновского в новом многосерийном фильме о политике может исполнить народный артист России Константин Хабенский. Об этом рассказал режиссёр Сергей Снежкин, известный по фильму «Похороните меня за плинтусом». Он заявил, что зачастую пишет сценарий специально под определённого актёра.
«Нужен актёрский уровень, актёрское качество. Константин Юрьевич уже вошёл в тот самый возраст, когда он уже может это делать. Скажем, несколько лет назад он мог делать Турбина (герой пьесы Михаила Булгакова «Дни Турбиных». — прим Life.ru), то бишь Булгакова. А сейчас он может делать Жириновского», — заявил режиссёр в интервью 78.ru.
Ранее о съёмке фильма про Жириновского заявил режиссёр Александр Баранов. Одним из кандидатов на роль молодого лидера ЛДПР, как сообщалось, был актёр Никита Кологривый, однако режиссёр опроверг его появление в главной роли.