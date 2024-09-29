Главные стервы советского кино: каких героинь одновременно восхваляли и ненавидели

Давайте погрузимся в мир советского кинематографа, где стервозные героини с острым языком и ярким характером не только покоряли сердца зрителей, но и олицетворяли дух времени. Их амбиции, страсти и интриги стали незабываемыми страницами на плёнке и оставили глубокий след в нашей культуре. Приготовьтесь вспомнить этих персонажей, которые, несмотря на свои недостатки, всегда вызывали восхищение и интерес. Устраивайтесь поудобнее — мы начинаем!

«Москва слезам не верит»: Катерина

Катерина Александровна Тихомирова (справа). Пример принципиальной советской женщины. Фото © Kinopoisk

Кто не помнит Катерину из фильма «Москва слезам не верит», которую сыграла Вера Алентова? Амбиции и стремление к успеху заставляют её манипулировать окружающими, чтобы добиться цели. Катя Тихомирова — это та самая женщина, которая знает, чего хочет, и не боится использовать свои козыри. В этом фильме мы видим, как её стервозность идёт рука об руку с искренними переживаниями, когда Тихомирова открывает сердце. Задумывались ли вы, как сложно быть одновременно сильной и уязвимой?

«Зигзаг удачи»: Марья Петровна

Марья Петровна была не подарок, но и ею кто-то восхищался. Фото © Rutube / Киноконцерн «Мосфильм»

А вот и Марья Петровна! Эта героиня — настоящая искра. Она умело использует привлекательность и хитрость, чтобы обойти всех на своём пути. Это тот тип женщины, которая может вскружить голову любому мужчине, но за её улыбкой скрывается целый мир манипуляций. Интересно, как часто мы встречаем таких «зигзагающих» персонажей в жизни? Может быть, именно в этом и кроется их очарование!

«Бриллиантовая рука»: Варвара Плющ

Героиня Варвара Плющ отличалась очень тяжёлым характером. Фото © Kino-teatr