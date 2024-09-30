Бубен, кирка и зубные протезы: Названы предметы, которые забывали пассажиры в аэропортах Москвы

Россияне и иностранные граждане ежедневно забывают свои вещи в московских аэропортах. Среди наиболее необычных предметов, которые удавалось найти сотрудникам столичных авиагаваней, оказались бубен, сковорода и кирка. Информацию об этом раскрыли в пресс-службах аэродромов.

В разговоре с агентством городских новостей «Москва» представители уточнили, что только в аэропорту Внуково за период с 1 мая по 16 сентября этого года в терминале было оставлено 10,3 тысячи предметов.

К слову, помимо вышеперечисленных забывали пассажиры и довольно обычные предметы: например, слуховые аппараты, зубные протезы, сковородку и мультиварку. Кроме того, работники как-то обнаружили гвозди, детский горшок, а также ванночку для купания и даже сушилку для белья.