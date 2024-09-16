В аэропорту Шереметьево у гражданина Китая изъяли радиоактивные часы

В аэропорту Шереметьево сотрудники таможни обнаружили радиоактивные часы. Они находились в чемодане мужчины, вылетавшего в Китай, говорится в сообщении пресс-службы ФТС РФ.

Радиоактивные часы, найденные у пассажира в Шереметьево. Фото © Telegram / ФТС России

«Уровень излучения, исходивший от прибора, в 16 раз превышал допустимую норму», — рассказали в службе.

Хозяином опасной находки оказался 35-летний китаец. Когда он шёл по «зелёному коридору», сработала система радиоконтроля «Янтарь». Его задержали, а часы отправили на экспертизу. Мужчина говорит, что купил их для личных целей.