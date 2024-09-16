В аэропорту Шереметьево у гражданина Китая изъяли радиоактивные часы
Радиоактивные часы. Обложка © Telegram / ФТС России
В аэропорту Шереметьево сотрудники таможни обнаружили радиоактивные часы. Они находились в чемодане мужчины, вылетавшего в Китай, говорится в сообщении пресс-службы ФТС РФ.
Радиоактивные часы, найденные у пассажира в Шереметьево. Фото © Telegram / ФТС России
«Уровень излучения, исходивший от прибора, в 16 раз превышал допустимую норму», — рассказали в службе.
Хозяином опасной находки оказался 35-летний китаец. Когда он шёл по «зелёному коридору», сработала система радиоконтроля «Янтарь». Его задержали, а часы отправили на экспертизу. Мужчина говорит, что купил их для личных целей.
Недавно белорусские таможенники изъяли посылку из России, где под видом сантехники пытались провезти стрелковое оружие. Возбуждено уголовное дело. Найдено 30 составных частей оружия, свыше 950 единиц боеприпасов.