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16 сентября, 11:19

В аэропорту Шереметьево у гражданина Китая изъяли радиоактивные часы

Радиоактивные часы. Обложка © Telegram / ФТС России

Радиоактивные часы. Обложка © Telegram / ФТС России

В аэропорту Шереметьево сотрудники таможни обнаружили радиоактивные часы. Они находились в чемодане мужчины, вылетавшего в Китай, говорится в сообщении пресс-службы ФТС РФ.

Радиоактивные часы, найденные у пассажира в Шереметьево. Фото © Telegram / ФТС России

Радиоактивные часы, найденные у пассажира в Шереметьево. Фото © Telegram / ФТС России

«Уровень излучения, исходивший от прибора, в 16 раз превышал допустимую норму», — рассказали в службе.

Хозяином опасной находки оказался 35-летний китаец. Когда он шёл по «зелёному коридору», сработала система радиоконтроля «Янтарь». Его задержали, а часы отправили на экспертизу. Мужчина говорит, что купил их для личных целей.

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Николай Рюмин
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