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12 сентября, 14:22

В Белоруссии изъяли партию оружия, которая пришла из РФ под видом сантехники

Оружие, найденное в посылке в Белоруссии. Фото © Telegram/Таможенные органы Беларуси

Оружие, найденное в посылке в Белоруссии. Фото © Telegram/Таможенные органы Беларуси

Белорусские таможенники изъяли посылку из России, где под видом сантехники пытались провезти стрелковое оружие. Возбуждено уголовное дело.

Задержание белоруса, на чьё имя пришла посылка с оружием. Видео © Telegram/Таможенные органы Беларуси

"При проведении таможенного контроля, а впоследствии оперативно-розыскных мероприятий минскими и витебскими таможенниками обнаружены и изъяты стрелковое огнестрельное оружие, 30 составных частей оружия, свыше 950 единиц боеприпасов", — говорится в сообщении Государственного таможенного комитета Белоруссии.

Партию оружия таможенники нашли после задержания в Минске белоруса, на адрес которого и пришла посылка. По документам внутри была сантехника, но на деле там были пистолет сигнальный модели МР-371, кобура, два магазина, 19 патронов.

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А ранее Life.ru рассказывал, что ФСБ и таможня перекрыли канал ввоза в Россию взрывчатки. Она следовала с Украины через страны Евросоюза и была спрятана в православные иконы.

Александра Вишнякова
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