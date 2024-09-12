В Белоруссии изъяли партию оружия, которая пришла из РФ под видом сантехники

Белорусские таможенники изъяли посылку из России, где под видом сантехники пытались провезти стрелковое оружие. Возбуждено уголовное дело.

Задержание белоруса, на чьё имя пришла посылка с оружием. Видео © Telegram/Таможенные органы Беларуси

"При проведении таможенного контроля, а впоследствии оперативно-розыскных мероприятий минскими и витебскими таможенниками обнаружены и изъяты стрелковое огнестрельное оружие, 30 составных частей оружия, свыше 950 единиц боеприпасов", — говорится в сообщении Государственного таможенного комитета Белоруссии.

Партию оружия таможенники нашли после задержания в Минске белоруса, на адрес которого и пришла посылка. По документам внутри была сантехника, но на деле там были пистолет сигнальный модели МР-371, кобура, два магазина, 19 патронов.