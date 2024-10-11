Тест: Сколько стоили эти вещи в СССР — никто не вспомнит на 8/8

Ностальгия по временам СССР относится не только к фильмам и культуре этой эпохи. Немалую долю составляют приятные воспоминания о ценах того времени: литр молока можно было купить за 32 копейки, а хороший цветной телевизор — за 700 рублей. Сможете ли вспомнить стоимость самых популярных продуктов 80-х? Или нынешние цены уже замылили глаз?