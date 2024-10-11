Тест: Сколько стоили эти вещи в СССР — никто не вспомнит на 8/8
В эпоху СССР пяти рублей хватило бы на полноценную продуктовую корзину. Но вспомните ли вы точную стоимость этих товаров?
Ностальгия по временам СССР относится не только к фильмам и культуре этой эпохи. Немалую долю составляют приятные воспоминания о ценах того времени: литр молока можно было купить за 32 копейки, а хороший цветной телевизор — за 700 рублей. Сможете ли вспомнить стоимость самых популярных продуктов 80-х? Или нынешние цены уже замылили глаз?
Советуем вам не ходить в магазин сразу после прохождения теста. Предлагаем ещё немного предаться воспоминаниям и угадать советский фильм по учителю — все семь смотрели только киноотличники. Прокачать интеллект поможет ещё одно испытание: отгадайте все восемь достопримечательностей — или придётся сесть в лужу.
Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Виктор Садчиков