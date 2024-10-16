Топ-100 ужастиков всех времён: Какие фильмы нужно посмотреть хотя бы раз в жизни
Готовитесь к предстоящему Хэллоуину? Тогда выбирайте себе, что посмотреть в марафоне хорроров в самую страшную ночь в году. Найдётся кино на любой вкус.
Мрачные коридоры, скрипучие двери, зловещие тени и призраки... Мир ужасов манит своей пугающей красотой. Многие задаются вопросом, что посмотреть на Хэллоуин, чтобы было очень страшно. Но что заставляет снова и снова возвращаться к историям о призраках, монстрах и кошмарных существах? Почему мы, зная, что нас ждёт страх, с удовольствием выбираем фильмы ужасов?
В этой статье мы погрузимся в мир хорроров, чтобы понять, что скрывается за влечением к ужасу. Мы разберёмся, почему ужастики так популярны, какие эмоции вызывают и как влияют на нас. Тем более что недавно издание Variety собрало топ-100 лучших хорроров всех времён. Теперь вы точно найдёте, что посмотреть на выходных.
Почему людям нравятся ужасы: топ фильмов всех времён в жанре хоррор. Фото © Freepik
Итак, почему мы ищем, что посмотреть страшного, зная, что от фильмов получим не самые приятные впечатления? Первая причина — адреналин и катарсис. Хорроры вызывают всплеск адреналина, который заставляет сердце биться быстрее, а кровь бурлить. Это чувство похоже на опасность, но в безопасной среде. Именно оно даёт нам возможность испытать катарсис — освобождение от накопленного стресса и негативных эмоций.
Вторая причина, почему посмотреть кино со страшным сюжетом иногда полезно, — это проработка страхов. Фильмы ужасов дают возможность столкнуться со своими страхами в безопасности. Например, проработать боязнь темноты, смерти или одиночества. Визуализируя свои страхи на экране, мы можем научиться лучше их понимать и контролировать.
Как ужастики помогают разгрузить психику? Что посмотреть из хорроров, чтобы отвлечься от грустной реальности, — топ-100 фильмов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / zef art
Освобождение от реальности тоже играет роль, если вы планируете, что посмотреть в трудные для себя периоды, ведь жизнь бывает сложной и напряжённой. Фильмы ужасов предоставляют нам возможность ненадолго вырваться из рутины и погрузиться в мир фантазий, где всё возможно, даже самые страшные вещи.
Ещё одна причина, почему посмотреть фильм ужасов иногда полезно, кроется в исследовании своих тёмных сторон. Хорроры зачастую затрагивают темы смерти, зла, тьмы, которые люди, как правило, избегают в реальной жизни. Но в безопасной среде фильма эти темы можно исследовать, размышлять о них и извлекать ценные уроки.
Какие есть плюсы у страха и что посмотреть, чтобы от него избавиться. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Antonio Guillem
Страх — это мощный инстинкт, который помогает выжить. В фильмах ужасов мы можем испытать его, почувствовать, как наше тело реагирует на опасность, и научиться справляться с эмоциями. Итак, что посмотреть вечером и испугаться по версии издания Variety? Показываем топ-100 лучших хорроров всех времён.
Хотим напомнить, что фильмы ужасов — это всё же кино не для всех. Если вы слишком чувствительны к хоррорам, то лучше избегать их. Но для большинства людей ужасы могут быть безопасным и даже полезным развлечением. Если думаете, что посмотреть вечером со второй половинкой, то ради разнообразия попробуйте не романтическую комедию, а фильм ужасов. Ранее Life.ru рассказывал про десять осенних суперновинок, которые можно посмотреть вечером. Мы составили топ российских и зарубежных фильмов.
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