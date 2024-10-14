В России снимут новый сериал про Штирлица

В России началась подготовка к съёмкам нового сериала о разведчике Штирлице по мотивам произведений Юлиана Семёнова. Об этом ТАСС рассказала дочь писателя Ольга Семёнова.

В ленте собираются экранизировать события из цикла романов «Экспансия», в основу трилогии положены истории о приключениях Штирлица в Испании и Южной Америке. Съёмки могут начаться уже следующим летом.

По словам дочери писателя, сценарист Артём Чащихин-Тоидзе следует текстам Семенова, сохраняя литературную атмосферу произведений.

«Это будет очень современный, нужный и интересный для молодёжи сериал», — уверена Ольга Семенова.