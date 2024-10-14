В России снимут новый сериал про Штирлица
Дочь Юлиана Семенова рассказала о новой экранизации книг про Штирлица
Леонид Броневой в роли Мюллера и Вячеслав Тихонов в роли Штирлица. Фото © «Семнадцать мгновений весны» реж. Татьяна Лиознова, сценарист Юлиан Семенов / Kinopoisk
В России началась подготовка к съёмкам нового сериала о разведчике Штирлице по мотивам произведений Юлиана Семёнова. Об этом ТАСС рассказала дочь писателя Ольга Семёнова.
В ленте собираются экранизировать события из цикла романов «Экспансия», в основу трилогии положены истории о приключениях Штирлица в Испании и Южной Америке. Съёмки могут начаться уже следующим летом.
По словам дочери писателя, сценарист Артём Чащихин-Тоидзе следует текстам Семенова, сохраняя литературную атмосферу произведений.
«Это будет очень современный, нужный и интересный для молодёжи сериал», — уверена Ольга Семенова.
А в ожидании новых приключений Штирлица предлагаем проверить себя. Сможете ли вы угадать легендарных персонажей советских фильмов только по их описанию?