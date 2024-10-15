Заочно осуждённого мультипликатора Мунтяна* объявили в международный розыск
Мультипликатор Павел Мунтян*. Обложка © Telegram / Pavel Muntyan
Мультипликатор, автор сериала Mr. Freeman Павел Мунтян* объявлен в международный розыск, сказано в документах суда. Осужденный за публичное распространение фейков о Вооружённых силах РФ россиянин покинул родину и в настоящий момент скрывается за границей.
«Обвиняемый Мунтян П. А*. объявлен в международный розыск, поскольку получена оперативная информация о том, что обвиняемый находится за пределами РФ», — приводит выдержку из протокола РИА «Новости».
Напомним, что Мунтян* впервые попал в поле зрения правоохранителей зимой прошлого года. За распространение фейков его оштрафовали на 40 тысяч рублей, а спустя несколько дней объявили в розыск. В сентябре 2024-го мультипликатора и вовсе заочно приговорили к восьми годам колонии.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.