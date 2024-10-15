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15 октября, 02:11

Заочно осуждённого мультипликатора Мунтяна* объявили в международный розыск

Мультипликатор Павел Мунтян*. Обложка © Telegram / Pavel Muntyan

Мультипликатор Павел Мунтян*. Обложка © Telegram / Pavel Muntyan

Мультипликатор, автор сериала Mr. Freeman Павел Мунтян* объявлен в международный розыск, сказано в документах суда. Осужденный за публичное распространение фейков о Вооружённых силах РФ россиянин покинул родину и в настоящий момент скрывается за границей.

«Обвиняемый Мунтян П. А*. объявлен в международный розыск, поскольку получена оперативная информация о том, что обвиняемый находится за пределами РФ», — приводит выдержку из протокола РИА «Новости».

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Напомним, что Мунтян* впервые попал в поле зрения правоохранителей зимой прошлого года. За распространение фейков его оштрафовали на 40 тысяч рублей, а спустя несколько дней объявили в розыск. В сентябре 2024-го мультипликатора и вовсе заочно приговорили к восьми годам колонии.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Илья Пушкарев
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