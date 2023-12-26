МВД России объявило в розыск создателя Mr. Freeman Павла Мунтяна*
Режиссер Павел Мунтян*. Обложка © ТАСС / Владислав Шатило
МВД России объявило в розыск создателя сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна*, в его отношении возбуждено уголовное дело.
"Мунтян Павел Андреевич* разыскивается по статье УК", — говорится в базе розыска ведомства.
Напомним, ранее стало известно об административном протоколе в отношении Павла Мунтяна*. Создателя мультипликационного персонажа Mr. Freeman оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС России.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.