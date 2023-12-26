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МВД России объявило в розыск создателя Mr. Freeman Павла Мунтяна*

26 декабря, 08:17
Режиссер Павел Мунтян*. Обложка © ТАСС / Владислав Шатило

Режиссер Павел Мунтян*. Обложка © ТАСС / Владислав Шатило

МВД России объявило в розыск создателя сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна*, в его отношении возбуждено уголовное дело.

"Мунтян Павел Андреевич* разыскивается по статье УК", — говорится в базе розыска ведомства.

Создателя "Масяни" Олега Куваева* объявили в розыск в России
Создателя "Масяни" Олега Куваева* объявили в розыск в России

Напомним, ранее стало известно об административном протоколе в отношении Павла Мунтяна*. Создателя мультипликационного персонажа Mr. Freeman оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС России.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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