Создателя "Масяни" Олега Куваева* объявили в розыск в России

Автора мультсериала "Масяня" Олега Куваева* объявили в розыск в России. Об этом свидетельствуют данные в базе розыска МВД РФ.

"Куваев Олег Игоревич*. Разыскивается по статье УК", — говорится в базе, но не уточняется, по какой статье.

Напомним, что ранее на мультипликатора было заведено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства". По предварительным данным, причиной стал ролик Куваева* на "Ютубе", в котором Масяня обращается к российским военным с призывом сдаваться в плен ВСУ, используя специально созданный для этого на Украине сайт.