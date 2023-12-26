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Создателя "Масяни" Олега Куваева* объявили в розыск в России

26 декабря, 07:26
Олег Куваев*. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / oleg.kuvaev

Олег Куваев*. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / oleg.kuvaev

Автора мультсериала "Масяня" Олега Куваева* объявили в розыск в России. Об этом свидетельствуют данные в базе розыска МВД РФ.

"Куваев Олег Игоревич*. Разыскивается по статье УК", — говорится в базе, но не уточняется, по какой статье.

Кураев* и Куваев* объявлены иноагентами
Кураев* и Куваев* объявлены иноагентами

Напомним, что ранее на мультипликатора было заведено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства". По предварительным данным, причиной стал ролик Куваева* на "Ютубе", в котором Масяня обращается к российским военным с призывом сдаваться в плен ВСУ, используя специально созданный для этого на Украине сайт.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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