Суд РФ заочно приговорил к восьми годам колонии автора Mr. Freeman Мунтяна*

Хорошёвский районный суд Москвы заочно приговорил автора мультипликационного персонажа Mr. Freeman Павла Мунтяна* к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Прокуратуры. Иноагент будет отбывать наказание в колонии общего режима, его признали виновным по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ».