Суд РФ заочно приговорил к восьми годам колонии автора Mr. Freeman Мунтяна*
Павел Мунтян*. Обложка © Telegram / Pavel Muntyan*
Хорошёвский районный суд Москвы заочно приговорил автора мультипликационного персонажа Mr. Freeman Павла Мунтяна* к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Прокуратуры. Иноагент будет отбывать наказание в колонии общего режима, его признали виновным по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ».
Также Мунтян* на три года лишён права администрировать интернет-ресурсы, его объявили в международный розыск. Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, Павла Мунтяна* объявили в розыск в декабре. До этого иноагент уже мелькал в СМИ, когда суд привлекал его к ответственности за дискредитацию ВС РФ.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.