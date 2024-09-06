ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 13:36

Суд РФ заочно приговорил к восьми годам колонии автора Mr. Freeman Мунтяна*

Павел Мунтян*. Обложка © Telegram / Pavel Muntyan*

Павел Мунтян*. Обложка © Telegram / Pavel Muntyan*

Хорошёвский районный суд Москвы заочно приговорил автора мультипликационного персонажа Mr. Freeman Павла Мунтяна* к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Прокуратуры. Иноагент будет отбывать наказание в колонии общего режима, его признали виновным по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ».

Также Мунтян* на три года лишён права администрировать интернет-ресурсы, его объявили в международный розыск. Приговор не вступил в законную силу.

Создателя Mr. Freeman оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ
Создателя Mr. Freeman оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Напомним, Павла Мунтяна* объявили в розыск в декабре. До этого иноагент уже мелькал в СМИ, когда суд привлекал его к ответственности за дискредитацию ВС РФ.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров