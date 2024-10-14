Украинскую телеведущую Янину Соколову* заочно приговорили к 8 годам колонии

Суд заочно приговорил украинскую телеведущую Янину Соколову* к 8 годам колонии общего режима за возбуждение межнациональной ненависти и вражды. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«С учётом позиции прокуратуры 40-летняя гражданка Украины Янина Соколова* признана виновной по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (публичные действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, совершенные публично, с использованием сети «Интернет», с угрозой применения насилия)», — говорится в сообщении ведомства.

Телеведущую объявили в международный розыск. В отношении обвиняемой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме тюремного срока, журналистку на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Пока приговор в законную силу не вступил.