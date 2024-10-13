Экс-адвоката Фейгина* финансировали Германия, Украина и Нидерланды
Экс-адвокат Марк Фейгин* получал финансирование от иностранных государств
Скандально известный бывший адвокат Марк Фейгин* получал финансирование от иностранных государств. Об этом свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении РИА «Новости».
Согласно этим данным, с апреля 2020 года Фейгин* получал денежные средства от компаний, зарегистрированных на территориях этих стран.
«В Минюст России из Федеральной службы по финансовому мониторингу поступила информация о получении Фейгиным* денежных средств от иностранных источников с апреля 2020 года от компаний,... расположенных на территориях Германии, Ирландии, Нидерландов, Польши и Украины», — приводит издание выдержку из документов.
Напомним, что бывший адвокат Фейгин* представлял интересы украинской лётчицы Надежды Савченко и участвовал в защите скандальной панк-группы Pussy Riot. После начала СВО Фейгин* активно критиковал власть и военных, за что в октябре прошлого года был объявлен в розыск по делу о фейках о ВС РФ, а в январе заочно арестован. Позже суд приговорил его к 11 годам тюрьмы.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mark_feygin