Экс-адвоката Фейгина* финансировали Германия, Украина и Нидерланды

Скандально известный бывший адвокат Марк Фейгин* получал финансирование от иностранных государств. Об этом свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении РИА «Новости».

Согласно этим данным, с апреля 2020 года Фейгин* получал денежные средства от компаний, зарегистрированных на территориях этих стран.

«В Минюст России из Федеральной службы по финансовому мониторингу поступила информация о получении Фейгиным* денежных средств от иностранных источников с апреля 2020 года от компаний,... расположенных на территориях Германии, Ирландии, Нидерландов, Польши и Украины», — приводит издание выдержку из документов.