МВД объявило в розыск экс-адвоката Марка Фейгина*
МВД РФ объявило в розыск бывшего адвоката Марка Фейгина* по уголовной статье. При этом, по какой статье он разыскивается, в базе ведомства не уточняется.
"Фейгин Марк Захарович*. Разыскивается по статье УК", — говорится в карточке розыска.
А в апреле Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность организации "Съезд народных депутатов"**, которую возглавляют сбежавшие из страны бывшие депутаты Госдумы Геннадий Гудков*, Илья Пономарёв* и Марк Фейгин*.
* Признаны иностранными агентами.
** Деятельность организации признана нежелательной.
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ТАСС / Zuma