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16 октября, 07:29

МВД объявило в розыск экс-адвоката Марка Фейгина*

МВД РФ объявило в розыск бывшего адвоката Марка Фейгина* по уголовной статье. При этом, по какой статье он разыскивается, в базе ведомства не уточняется.

"Фейгин Марк Захарович*. Разыскивается по статье УК", — говорится в карточке розыска.

МВД РФ объявило в розыск бизнесмена Эдуарда Шифрина по уголовной статье

МВД РФ объявило в розыск бизнесмена Эдуарда Шифрина по уголовной статье

А в апреле Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность организации "Съезд народных депутатов"**, которую возглавляют сбежавшие из страны бывшие депутаты Госдумы Геннадий Гудков*, Илья Пономарёв* и Марк Фейгин*.

* Признаны иностранными агентами.

** Деятельность организации признана нежелательной.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Александра Вишнякова
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