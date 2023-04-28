ГП признала нежелательным "Съезд народных депутатов" Пономарёва, Гудкова и Фейгина

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность организации "Съезд народных депутатов", которую возглавляют сбежавшие из страны бывшие депутаты Госдумы: Геннадий Гудков, Илья Пономарев и Марк Фейгин. Об этом в пятницу информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

"Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации "Съезд народных депутатов" (Kongres Deputowanych Ludowych), созданной в 2022 году в Польше", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По данным ведомства, деятельность "Съезда народных депутатов" представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Целями организации, как пояснили в Генпрокуратуре, являются насильственный захват власти в стране, а также "исполнение функций органов законодательной, судебной и исполнительной власти" в Российской Федерации.