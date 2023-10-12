Регион

Уведомления отключены

12 октября, 14:39

МВД РФ объявило в розыск бизнесмена Эдуарда Шифрина по уголовной статье

<p>Эдуард Шифрин. Обложка © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/@svetevents5732" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SVETEVENTS</a></p>

Эдуард Шифрин. Обложка © YouTube / SVETEVENTS

Предпринимателя украинского происхождения и вице-президента Всемирного еврейского конгресса Эдуарда Шифрина объявили в розыск по статье Уголовного кодекса. Информация об этом содержится в базе розыска МВД России.

"Шифрин Эдуард Владимирович разыскивается по статье УК", отмечено в базе без уточнения номера статьи.

С октября 2016 года Шифрин является гражданином России. В гражданство он был принят указом президента РФ Владимира Путина.

Основателя инвесткомпании FinTailor Investments объявили в розыск по делу о растрате

Основателя инвесткомпании FinTailor Investments объявили в розыск по делу о растрате

А 4 октября МВД РФ объявило в розыск главу воюющего на Украине вооружённого формирования "Грузинский национальный легион" Ушанги Мамулашвили. В России его заочно привлекли к уголовной ответственности по делу о вербовке и участии наёмников в боях на стороне ВСУ.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • МВД РФ
  • Криминал
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров