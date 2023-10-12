МВД РФ объявило в розыск бизнесмена Эдуарда Шифрина по уголовной статье
Эдуард Шифрин. Обложка © YouTube / SVETEVENTS
Предпринимателя украинского происхождения и вице-президента Всемирного еврейского конгресса Эдуарда Шифрина объявили в розыск по статье Уголовного кодекса. Информация об этом содержится в базе розыска МВД России.
"Шифрин Эдуард Владимирович разыскивается по статье УК", — отмечено в базе без уточнения номера статьи.
С октября 2016 года Шифрин является гражданином России. В гражданство он был принят указом президента РФ Владимира Путина.
А 4 октября МВД РФ объявило в розыск главу воюющего на Украине вооружённого формирования "Грузинский национальный легион" Ушанги Мамулашвили. В России его заочно привлекли к уголовной ответственности по делу о вербовке и участии наёмников в боях на стороне ВСУ.