МВД РФ объявило в розыск бизнесмена Эдуарда Шифрина по уголовной статье

Предпринимателя украинского происхождения и вице-президента Всемирного еврейского конгресса Эдуарда Шифрина объявили в розыск по статье Уголовного кодекса. Информация об этом содержится в базе розыска МВД России.

"Шифрин Эдуард Владимирович разыскивается по статье УК", — отмечено в базе без уточнения номера статьи.

С октября 2016 года Шифрин является гражданином России. В гражданство он был принят указом президента РФ Владимира Путина.