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9 октября, 12:32

Основателя инвесткомпании FinTailor Investments объявили в розыск по делу о растрате

СК объявил в розыск основателя инвестиционной компании FinTailor Investments

Следственный комитет России объявил в международный розыск основателя инвестиционной компании Fintailor Investments Ltd Кирилла Люшинского, кипрского юриста Вассилиалеса Христодулоса и питерского бизнесмена Олега Михалёва. Как сообщает ТАСС, их обвинили в отмывании денежных средств и особо крупной растрате.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) и растрате в особо крупном размере (ст. 160 УК РФ) была установлена причастность к совершённым преступлениям Михалёва Олега Петровича, Вассилиалеса Христодулоса и Люшинского Кирилла Сергеевича", — пишет агентство, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Известно, что все трое находятся за пределами России. В пресс-службе Басманного суда Москвы также сообщили журналистам, что следствие просит заочно избрать меру пресечения для фигурантов дела в виде заключения их под стражу. Подробности дела пока не разглашаются.

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Ранее Лайф сообщал, что мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова арестовали по делу о растрате в особо крупном размере. Чиновника подозревают в связях с криминалом и хищении бюджетных средств в то время, когда он был министром спорта Дагестана, то есть с 2012-го по 2021 год. Расследованием дела занимается Центральный аппарат СК России.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Наталья Исакова
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