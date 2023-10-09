Основателя инвесткомпании FinTailor Investments объявили в розыск по делу о растрате

Следственный комитет России объявил в международный розыск основателя инвестиционной компании Fintailor Investments Ltd Кирилла Люшинского, кипрского юриста Вассилиалеса Христодулоса и питерского бизнесмена Олега Михалёва. Как сообщает ТАСС, их обвинили в отмывании денежных средств и особо крупной растрате.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) и растрате в особо крупном размере (ст. 160 УК РФ) была установлена причастность к совершённым преступлениям Михалёва Олега Петровича, Вассилиалеса Христодулоса и Люшинского Кирилла Сергеевича", — пишет агентство, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Известно, что все трое находятся за пределами России. В пресс-службе Басманного суда Москвы также сообщили журналистам, что следствие просит заочно избрать меру пресечения для фигурантов дела в виде заключения их под стражу. Подробности дела пока не разглашаются.