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4 октября, 18:12

Мэра Кизилюрта Магомедова арестовали по делу о растрате

SHOT: В Москве суд арестовал до 2 декабря мэра Кизилюрта Магомедова

Вывезенного из Дагестана в Москву мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова заключили под стражу по делу о растрате в особо крупном размере. Соответствующее решение принял Басманный суд столицы, сообщает SHOT.

Магомедова привезли в Басманный суд Москвы. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, 66-летний Магомедов пробудет в СИЗО до 2 декабря. Судебное заседание проходило в закрытом режиме в целях сохранения тайны следствия.

Оружие, часы и чёрная икра: Лайф публикует видео обыска в особняке мэра Кизилюрта Магомедова

Оружие, часы и чёрная икра: Лайф публикует видео обыска в особняке мэра Кизилюрта Магомедова

Как сообщал Лайф, мэра дагестанского Кизилюрта Магомеда Магомедова задержали 3 октября. Чиновника подозревают в связях с криминалом и хищении бюджетных средств в то время, когда он был министром спорта Дагестана, то есть с 2012-го по 2021 год. Расследованием дела занимается центральный аппарат СК России.

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Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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