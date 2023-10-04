Мэра Кизилюрта Магомедова арестовали по делу о растрате

Вывезенного из Дагестана в Москву мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова заключили под стражу по делу о растрате в особо крупном размере. Соответствующее решение принял Басманный суд столицы, сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, 66-летний Магомедов пробудет в СИЗО до 2 декабря. Судебное заседание проходило в закрытом режиме в целях сохранения тайны следствия.

Как сообщал Лайф, мэра дагестанского Кизилюрта Магомеда Магомедова задержали 3 октября. Чиновника подозревают в связях с криминалом и хищении бюджетных средств в то время, когда он был министром спорта Дагестана, то есть с 2012-го по 2021 год. Расследованием дела занимается центральный аппарат СК России.